USB Promoter Group, una dintre diviziile USB-IF, USB Technology Implementation Forum, a dezvăluit într-un comunicat de presă că următoarea generație a conectorului ( USB 4 2.0 ) va suporta lățime de bandă de până la 80 Gbps. Această rată de transfer va fi posibilă în format USB-Type C.

USB 4 2.0 va avea o rată de transfer de 80 Gbps

Noua generație USB 4 2.0 oferă o viteză de transfer echivalentă cu dublul lățimii de bandă acceptată de USB 4 1.0 și Thunderbolt 4 . Schimbarea arhitecturii USB 4 va permite, de asemenea, conectorilor USB Type-C actuali cu o lățime de bandă de până la 40 Gbps să poată atinge o viteză de 80 Gbps. Joe Balich, purtător de cuvânt al USB-IF, a explicat pentru The Verge că exact la asta sa vă gândiți: un cablu USB 4 cu suport pentru 40 Gbps vă va putea dubla rata de transfer — un mare beneficiu pentru cei care au deja un cablu de acest tip. Cu toate acestea, Balich nu a comentat cum ar fi posibil acest lucru.

Mai multe informații despre actualizarea USB 4 urmează să fie dezvăluite la USB-IF DevDays, evenimentul pentru dezvoltatori USB-IF care va avea loc pe 1 și 2 noiembrie la Seattle și pe 15 și 16 noiembrie la Seul. Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei benzi de 80 Gbps este utilizarea unui hub pentru a conecta mai multe dispozitive cu standardul USB 4: difuzoare, hard disk-uri externe, monitor, tastatură, mouse… puteți conecta toate acestea și multe altele în același timp.

USB Type-C 2.1 a adus și inovații: putere de 240 W capabilă să încarce toate notebook-urile

USB – IF a actualizat tehnologia cablurilor USB Type-C 2.1 în septembrie 2021. Din acest an, odată cu vânzarea primelor cabluri de acest format, acestea au acum o tensiune de 48 V și un curent electric de 5 A. Aceasta putere nouă de 240 W (P = V x A) de această generație de cabluri este capabilă să încarce practic fiecare notebook de pe piață, de la cei mai economici până la cei mai „cheltuitori” in ceea ce priveste energia electrica. Acestea din urma nu au putut fi încărcate prin USB Type-C 2.1 cu o putere de 100 W.

Aceste noi cabluri ( EPR ) vor începe treptat să înlocuiască vechiul SPR. Cu toate acestea, mai multe modele de dispozitive pot continua să utilizeze versiunea care acceptă 100 W, deoarece 240 W nu va fi necesar.

Această nouă capacitate nu interferează cu partea de transfer de date USB. Apoi va fi posibil să aveți USB 2.0 cu suport pentru noua putere.

[SURSA]