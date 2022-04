Următorul joc Need for Speed se va lansa în noiembrie 2022

Anul 2021 a trecut fără niciun joc al mărcii Need for Speed. Seria de jocuri, pe care nu am mai experimentat-o ​​de la remasterizarea Need for Speed: Hot Pursuit, lansată în 2020, va reveni în curând. Informațiile primite arată că jocul va fi lansat în acest an.

După dezvoltarea ultimelor 4 jocuri Need for Speed ​​​​de către Ghost Games, EA a dat noua misiune Need for Speed ​​înapoi la Criterion Games. Jocul, care în mod normal era planificat să fie lansat în 2021, a fost amânat din cauza cererii DICE de asistență pentru Battlefield 2042. Cu toate acestea, Jeff Grubb de la VentureBeat a declarat că jocul va fi lansat în acest an.

Jeff Grubb a declarat că noul joc Need for Speed ​​​​de la EA va fi lansat pentru următoarea generație abia în noiembrie. Anterior, EA COO Laura Miele a declarat că jocul va veni și la generația mai veche de console, dar conform lui Jeff, EA s-a răzgândit. De asemenea, Jeff afirmă că jocul ar putea avea loc în Miami, deși nu este sigur. Este de remarcat faptul că Jeff nu menționează versiunea pentru PC a jocului. Cu toate acestea, din cauza platformei EA Origin și a acordului EA Play cu Steam, pare puțin probabil ca noul joc să nu vină pe PC. Mai multe informații vor fi disponibile despre noul Need for Speed ​​​​în lunile următoare.

