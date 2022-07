Urmezi o dieta de slabire? Iata 4 greseli pe care le poti face!

In ziua de astazi, una dintre grijile principale a oricarei persoane este greutatea. Lasand la o parte aspectul fizic, greutatea poate afecta sanatatea cuiva – in mult mai mult moduri decat se crede deseori. Astfel, poti decide oricand sa urmezi o dieta de slabire. Totusi, important este ca aceasta decizie sa nu fie una pripita, dupa cum s-ar spune.

Exista o sumedenie de greseli pe care le poti face atunci cand urmezi o astfel de dieta – evident, acestea trebuie neaparat evitate. Iata 4 dintre cele mai mari greseli care pot afecta semnificativ rezultatele dietei tale!

Sa apelezi la o dieta extrema si de durata scurta

Majoritatea persoanelor, atunci cand vor sa slabeasca, apeleaza deseori la o dieta de slabire extrema si de scurta durata. Mai exact, trec subit de la o alimentatie normala la o dieta stricta care implica una sau doua mese pe zi – si acelea foarte sarace din punct de vedere al profilului nutritional.

Acest tip de diete functioneaza – dar doar pe termen scurt. Totodata, ele pot afecta negativ starea ta de sanatate. Partea cea mai dezavantajoasa este ca, de obicei, kilogramele pierdute prin astfel de diete vor reveni imediat dupa incetarea dietei.

Sa sari peste micul dejun

Nu te bucuri de absolut niciun beneficiu daca sari peste o masa, mai ales peste micul dejun. Ba dimpotriva, o dieta de slabire moderna, bazata pe un consum scazut de calorii, implica mai mult de 4-5 mese in portii mici pe zi.

Astfel, o dieta cu adevarat eficienta poate implica chiar 2 mic dejunuri, 2 pranzuri si 2 cine. In alta ordine de idei, nu ar trebui sa asculti sfaturi sau sa urmezi diete invechite bazate pe infometare si pe eliminarea unor mese.

Sa eviti gustarile

Din nou, o dieta de slabire eficienta nu te va pune niciodata sa eviti sa mananci sau sa sari peste mese. Acelasi lucru se aplica si in cazul gustarilor, mai ales din moment ce o simpla gustare poate inlocui una dintre cele 4-6 mese zilnice dintr-o astfel de dieta.

A slabi nu inseamna infometare si mancare cat mai putina. In schimb, inseamna sa mananci mai atent si cu moderatie. Te poti bucura in continuarea de gustarile si mancarurile tale preferate, chiar daca nu in aceeasi cantitate sau cu aceeasi frecventa ca de obicei.

Sa bei prea putina apa

Apa este un element absolut necesar cand vine vorba de arderea caloriilor. Metabolismul tau nu va functiona la capacitate maxima daca acesta este deshidratat – una dintre cele mai importante functii ale acestuia consta in arderea grasimilor.

Indiferent de greutate si dieta de slabire pe care o urmezi, sa bei mai putina apa nu este niciodata o idee buna. Nu uita ca este recomandat sa bei cel putin 2 litri de apa pe zi. Aceasta cantitate poate suferi modificari doar ca urmare a sfatului medicului specialist! Deshidratarea duce la pierderea kilogramelor, evident, insa poate avea efecte grave asupra sanatatii tale.

Poate fi dificil sa nu cazi in plasa acestor greseli dar fiind faptul ca foarte multe diete te imping sa le faci, dupa cum s-ar spune. Totusi, exista si diete care lucreaza cu si pentru tine si mai putin impotriva ta.

Una dintre acestea este dieta de slabire NUPO, o dieta bazata pe conceptul VLCD – dieta cu un continut foarte scazut de calorii.