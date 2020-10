Serviciul Digi Wi-Fi este oferit de RCS & RDS impreuna cu internetul fix sau mobil, cu ajutorul caruia ne putem conecta la internet prin intermediul retelelor de hotspot Digi aflate in tot felul de zone publice.

Ca cineva sa poata folosi Digi Wi-Fi este nevoie de existenta unui abonament, asa cum am mentionat anterior, de internet mobil sau de internet fix. Important de retinut fiind, de altfel, si faptul ca Digi ofera posibilitatea existentei a maxim doua conturi Digi Wi-Fi per abonament.

Configurare cont Digi Wi-Fi



Pentru configurarea unui cont va trebuie sa accesati adresa web digiromania.ro – cautati categoria Contul Meu si apasati pe ea, introduceti datele de conectare (daca nu aveti, puteti sa va creati unul), selectatii Serviciile Mele -> DIGI WIFI -> Creare cont nou -> inserati numele de utilizator pe care il doriti dupa bunul plac – alegeti o parola – confirmati parola pe care ati ales-o -> apasati pe Creare cont.

Ca sa utilizati contul pe care l-ati creat urmand metoda explicata mai sus, trebuie sa va conectati la el pe retelele Digi Wi-Fi. Denumirea pe care o vor avea va fi una care urmeaza urmatoarea structura: DIGI WIFI_X (unde x un numar). De altfel, retelele functioneaza atat pe frecventa de 2.4GHz cat si pe 5GHz.

Viteza Digi Wi-Fi



De cele mai multe ori, retelele aflate in zonele publice sunt solicitate, astfel incat o serie de mai multe persoane pot fi conectate in acelasi timp. Datorita acestui fapt, viteza nu este constanta si fluctueaza (de exemplu, uneori puteti beneficia doar de 1 Mbps descarcare, iar alteori de 100 Mbps).

In Romania, Digi (RCS & RDS) are amplasate aproximativ 2300 de retele wi-fi. Majoritatea se afla in Bucuresti (intr-un numar de aproximativ 362), Oradea (125) si Craiova (112) dar si in interiorirul sau exteriorul cladirilor (cafenele, librarii, parcuri, zone centrale, s.a.m.d.).

Utilizare Digi WIFI – RCS – RDS

Digi Wi-Fi poate fi o optiune gratuita doar in cazul in care suntem intr-o locatie cu semnal slab pentru datele mobile. Chiar si asa, atat cand vine vorba de conectarea la Digi Wi-Fi cat si la retelele publice, cel mai recomandat este sa utilizam un VPN (Retea privata virtuala) ca sa beneficiem de o securitate ridicata si pentru a evita pe cat mai mult posibil savarsirii riscului furtului de date.

Ati mai folosit pana acum Digi Wi-Fi? Ce parere aveti?