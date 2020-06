Cine ar fi crezut că o banală poză de fundal pentru telefon poate cauza probleme? Ei bine, mai mulți utilizatori de Android au descoperit un wallpaper care, o dată setat, aduce telefonul în starea numită “soft-brick”.

“Soft-bricking-ul” este acel moment când un smartphone suferă probleme serioase legate de software, astfel încât devine inutilizabil. Singura modalitate prin care îi poate fi restaurată starea de funcționare este prin factory-reset sau instalarea unei copii de rezervă.

Conform utilizatorului de Twitter, Ice Universe, dacă fotografia respectivă este folosită ca wallpaper, telefonul se va strica numaidecât. Chiar dacă sistemul va încerca să se restarteze, nu va putea și va intra într-un ciclu interminabil de stingere și aprindere a ecranului.

Motivul pentru care se întâmplă acest lucru, nu este cunoscut. Cu toate astea, unii utilizatori au speculat că totul are de-a face cu profilul de culori pe care îl utilizează imaginea. Există o probabilitate ca ea să fie ieșită din limitele pe care le poate suporta sistemul de operare Android.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020