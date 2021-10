Joker, cu Joaquin Phoenix în rol principal, a fost lansat în 2019 și a avut un mare succes. Filmul Joker, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru Joaquin Phoenix, i-a mulțumit în special pe cinefili. Joaquin Phoenix, care dă viață personajului Joker, este bineînțeles mulțumit de acest interes și chiar vrea să ia un rol în continuarea filmului.

Într-un interviu acordat pentru The Playlist, Joaquin Phoenix a spus că vrea ca filmul Joker să continue. Phoenix – referindu-se la personajul Joker – a spus: „Există câteva lucruri pe care le putem face cu acest tip și chiar să explorăm mai multe” , sugerând că vrea să păstreze rolul de Joker, confirmând totodată că nu știe dacă proiectul va continua.

Regizorul filmului, Todd Philips, a anunțat de fapt că inițial nu avea planuri pentru o continuare pentru filmul Joker. Dar când la începutul acestui an au apărut informații despre faptul că Warner Bros. a dat undă verde lui Philips pentru un alt film Joker, desigur, s-a născut o nouă speranță pentru Joker 2. Dar, aparent, nu există informații solide în acest moment. Dar cel puțin ar trebui să fie frumos să auzim că Joaquin Phoenix este încă dornic de rol. Pentru că după Heath Ledger, am văzut cea mai memorabilă interpretare de la Joaquin Phoenix in Joker din 2019.