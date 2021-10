Scorurile recenziei Venom: Let There Be Carnage, continuarea filmului Venom cu Tom Hardy, au fost lansate. Din păcate, filmul nu pare foarte popular.

Parerile despre Venom: Let There Be Carnage, continuarea filmului Venom lansat în 2018, au fost lansate iar rezultatul pare ingrijorator.

Scorurile de review au sosit

Când ne uităm la scorurile distribuite, putem vedea că nu este mult diferit de primul film. Rotten Tomatoes are 60 de recenzii pentru film, cu o medie de 67 de puncte. Pe Metacritic, există 28 de recenzii diferite cu o medie de 51 de puncte. Când privim comentariile în general, putem vedea că este dezamăgitor .

Filmul va fi lansat pe 1 octombrie. Filmul este regizat de Andy Serkis și scris de Kelly Marcel și Tom Hardy. Distribuția include nume precum Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Stephen Graham, Naomie Harris, Reid Scott și Sean Delaney.

Asteptam si parerea ta despre acest film la rubrica de comentarii! Noi nu l-am vazut si deocamdata ne abtinem in a oferi o nota.

