Kia a ridicat valul de pe versiunea europeană a noului Sportage. Proiectat special pentru Europa, noul Sportage este mai scurt decât versiunea globală. Există, de asemenea, unele diferențe în ceea ce privește designul și tehnologia.

Prezentând noul Kia Sportage 2022 la începutul lunii iulie, producătorul coreean a anunțat că va prezenta o versiune specială pentru Europa pentru prima dată în istoria modelelor. Versiunea europeană a noii generații Sportage a fost lansata digital astăzi și va debuta la Salonul Auto de la München săptămâna viitoare.

Ce oferă versiunea europeană a noului Sportage cu specificatiile sale?

Această versiune a noului Sportage este mai scurta decât versiunea globala. Cu o lungime de 4515 mm, este aproape aceeași lungime ca și Tiguan. Latimea este de 2680 mm. Când comparăm aceste dimensiuni cu predecesorul său, vedem că latimea a crescut cu 10 mm și lungimea totală cu 30 mm.

Nu există nicio diferență în designul frontal al SUV-ului compact. Grila modernă Tiger Nose a mărcii, luminile de zi cu LED în formă de bumerang și iluminarea cu LED Matrix sunt detaliile care alcătuiesc această secțiune.

Există, de asemenea, unele modificări de stil în Sportage european. De exemplu, vedem că, culoarea caroseriei poate fi combinată cu negru pentru a acoperi capacele oglinzii laterale, stâlpii frontali și acoperișul. În plus, există modificări de proiectare pe stâlpul C și bara spate. Clienții europeni vor putea alege noul Kia Sportage 2022 cu jante de 17, 18 sau 19 inch. Există 6 opțiuni de roți diferite în ceea ce privește culoarea și designul.

În interiorul noului Sportage, există instrumente digitale de 12,3 inci și ecrane multimedia cu structuri adiacente și curbate. Ecranul LCD TFT este utilizat pentru o grafică mai curată în această zonă. Sistemul, unde hărțile pot fi văzute și pe ecranul de afișare, este actualizat în mod constant datorită suportului pentru actualizarea OTA.

Deși versiunea europeană este mai scurtă, se afirmă că pasagerii din spate au spațiu pentru picioare de 996 mm și spațiu pentru cap de 998 mm. Volumul bagajelor este de 591 litri în spatele celui de-al doilea rând de scaune. Datorită scaunelor din spate rabatabile 40:20:40, această valoare ajunge până la 1780 litri. Volumul de bagaje al versiunii globale a fost anunțat la 637 litri.

Noul Kia Sportage 2022 oferă o gamă de motoare pentru clienții europeni, constând dintr-un hibrid plug-in (PHEV), un hibrid, un hibrid ușor și un diesel. Versiunea PHEV constă dintr-o unitate T-GDI de 1,6 litri, o combinație între un motor electric de 66,9 kWh și un pachet de baterii litiu-ion de 13,8 kWh, producând un total de 265 cai putere. Versiunea hibridă folosește aceeași unitate T-GDI, motor electric de 44,2 kW și baterie de 1,49 kWh și are 230 de cai putere.

Versiunea hibridă ușoară a noului Sportage are și un motor T-GDI cu patru cilindri de 1,6 litri, care poate fi preferat cu ieșiri de 150 de cai putere sau 180 de cai putere. Unitatea diesel de 1,6 litri cu patru cilindri are opțiuni de 115 cai putere și 136 cai putere și tehnologie SCR de control activ al emisiilor. Opțiunile de transmisie includ transmisie manuală cu 6 trepte și transmisie cu dublu ambreiaj. În plus, tehnologia Stop & Go este standard pe toate versiunile.

La fel ca în versiunea globală, această versiune are și moduri Comfort, Eco și Sport, precum și modul Terrain, care este dezvoltat pentru a conduce pe suprafețe dificile precum zăpadă, noroi și nisip. Pe de altă parte, suspensia controlată electronic, care controlează constant amortizoarele în timp real, este, de asemenea, pe listă.

Dezvoltat pe platforma K3 Kia, SUV-ul atrage atenția prin capacitatea sa îmbunătățită de manevrare, precum și prin structura sa rigidă și ușoară. În ceea ce privește asistenții de conducere, funcții avansate precum asistentul de evitare a coliziunilor directe și un sistem de control al vitezei de croazieră adaptive care utilizează informațiile de navigație. Pe de altă parte, asistentul inteligent de viteză care urmează avertismentele de viteză pe drum se numără printre caracteristici.

Noul Kia Sportage 2022 va fi pus în vânzare în unele țări europene înainte de sfârșitul anului. Prețul modelului nu este încă cunoscut.