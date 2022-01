Electronic Arts, una dintre companiile populare din lumea jocurilor, a anunțat recent trei noi jocuri Star Wars. Toate cele trei jocuri sunt dezvoltate de Respawn Entertainment, cunoscut anterior pentru jocurile sale Titanfall și Star Wars Jedi Fallen Order .

3 jocuri noi Star Wars

Joc de strategie Star Wars

Potrivit declarației, primul dintre jocuri este un joc Star Wars din genul de strategie . Șeful jocului va fi Greg Foerstch. El și noul său studio, Bit Reactor, vor prelua dezvoltarea jocului.

Joc Star Wars FPS

Al doilea joc Războiul Stelelor va fi un joc cu împușcături cu o perspectivă la persoana întâi. Conducerea dezvoltării noului shooter în prima persoană Star Wars de la Respawn este directorul de joc Respawn, Peter Hirschmann, care are o istorie lungă și de succes cu franciza Star Wars.

Star Wars Jedi Fallen Order 2

Al treilea și ultimul joc este continuarea zvonului Star Wars Jedi Fallen Order. Jocul este regizat de Stig Asmussen .

Din păcate, nu a fost comunicată nicio dată de lansare pentru toate cele trei jocuri. Pe lângă aceste trei jocuri, urmează un joc Star Wars de la Ubisoft . De asemenea, un remake al Star Wars: Knights of the Old Republic este în prezent în dezvoltare.