Vesti proaste, nu va exista un Xiaomi Mi Mix anul acesta

Lei Jun a confirmat vestea: nu va exista un Xiaomi Mi Mix anul acesta si Mi Mix Alpha nu va fi niciodata comercializat.

Xiaomi este unul din cei mai prolifici constructori de telefoane inteligente de pe piata. Gama Mi Mix este o gama speciala. Lansata in anul 2016, aceasta gama a avut inca de la inceput drept scop principal inovatia si spargerea tuturor codurilor. Astfel, Xiaomi a lansat primul smartphone borderless in ciuda bretonului destul de generos. De atunci, numeroase telefoane au fost lansate de Xiaomi si ultimul anuntat a fost Xiaomi Mi Mix Alpha.

Mi Mix Alpha nu va mai fi insa comercializat. Dus rece pentru fanii constructorului. Acest smartphone nu va fi niciodata comercializat. Lei Jun a dat o serie de declaratii cu privire la acest subiect si a raspuns la unele intrebari puse de fanii marcii.

A explicat ca Mi Mix Alpha a fost un proiect de cercetare si ca a reusit sa isi atinga obiectivul insa ca o productie de masa ar reprezenta o provocare mult prea mare pentru firma. In schimb, va miza pe urmatorul Mi Mix.

Fara Mi Mix in 2020. O alta intrebare la care Lei Jun a raspuns: cand va mai fi lansat un telefon Mi Mix? Raspuns: nu anul acesta. Din punctul sau de vedere, aceasta gama trebuie sa inoveze si Xiaomi munceste din greu pentru a raspunde asteptarilor fanilor in materie de un nou model Mi Mix.