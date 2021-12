Prin declarația oficială făcută astăzi, Apple a anunțat că și dispozitivele iPhone 6 Plus vor fi incluse în categoria de produse invechite (de epocă). În acest sens, iPhone 6 Plus, care va fi un produs nostalgic începând cu 31 decembrie 2021, nu va putea fi reparat de către Furnizorii de Service Autorizați Apple sau punctele de service contractate de Apple.

iPhone 6 Plus va fi acum un produs invechit

Potrivit unu email intern a companiei Apple receptat de MacRumors, celebrul gigant american va actualiza în curând lista de produse invechite și va include iPhone 6 Plus în această categorie. Dispozitivul, care va intra în al 5-lea an de la sfârșitul producției pe 31 decembrie 2021 , va fi numit acum un dispozitiv nostalgic din noul an și serviciul va fi oprit după un timp.

Lansate în septembrie 2014, iPhone 6 și iPhone 6 Plus au prezentat ecranele de 4,7 inchi și 5,5 inchi pe care clienții le așteptau de mult. Ambele dispozitive au devenit unele dintre cele mai populare smartphone-uri vândute vreodată de Apple.

Deși producția iPhone 6 Plus a fost întreruptă în 2016, iPhone 6 a fost disponibil pentru cumpărare de la comercianți selectați din anumite regiuni cel puțin până în 2018.

Ce este un produs nostalgic (Vintage)?

Pentru ca un produs să fie inclus în categoria nostalgic (vintage) de către Apple, trebuie mai întâi să înceteze să mai fie produs și să treacă cel puțin 5 ani de la încetarea producției. Orice produs care este inclus în categoria de produse nostalgice de către Apple nu poate primi service de la Serviciul Autorizat Apple sau de la partenerii contractați de reparații și hardware.

În acest sens, dacă ai un dispozitiv Apple vintage și dispozitivul tău se defectează, va trebui să faci reparația la un furnizor de servicii care nu are un acord cu Apple . În acest sens, nu veți putea avea iPhone 6 Plus reparat de Apple în curând.

Singura excepție din politica privind produsele vintage a Apple este Franța. Orice iPhone sau Mac achiziționat în Franța după 31 decembrie 2020 poate fi reparat la Serviciile Autorizate Apple timp de 7 ani, chiar dacă produsul este clasificat ca invechit.