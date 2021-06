Vezi parola de la WiFi: Cum vezi parola WIFI?

Ti s-a intamplat si tie de multe ori sa uiti parola de la reteaua WiFi de acasa sau sa iti doresti sa o dai unui prieten si sa nu o mai gasesti pe moment, sa nu ti-o mai amintesti? Stai linistit, nu esti singurul, ni se intampla tuturor. Din fericire sunt mai multe metode simple ca sa Vezi parola WIFI si sa o poti da si celor care au nevoie de ea pentru a se conecta la o retea WiFi de acasa, locala. Singura cerinta obligatorie este sa te fi conectat macar o data si sa fi introdus parola pentru a putea avea de unde sa o gasesti, sa o salvezi mai tarziu prin modalitatile mentionate mai jos.

Retine faptul ca vei putea sa Vezi parola WIFI doar la retelele pe care le-ai folosit si cele care iti apartin. Recuperarea parolei este un proces simplu, cu mai multe etape cu o complexitate diferita, in functie de dispozitivul utilizat pentru recuperare.

Cum Vezi parola WIFI pe Windows?

Ai nevoie de acces ca Administrator in Windows ca sa poti sa recuperezi parola. Si e obligatoriu sa te fi conectat macar o data in trecut la reteaua wireless de acasa. Ce ai de facut in continuare?

Gasesti iconita de retea care indica prezenta unei conexiuni Wireless, coltul dreapta jos, langa ceas;

Click dreapta pe iconita si alegi Open Network and Settings, mergi la Wireless in setari unde vei cauta conexiunea Wi-Fi care iti trebuie;

Click dreapta iarasi pe conexiunea gasita, Status, Wireless Properties;

Security-tab-ul si Network Security key. La inceput nu vor fi vizibile caracterele, dar daca dam click pe Show characters si vom vedea parola. Atentie, trebuie sa avem drepturi de administrator ca sa o putem vedea.

Cum Vezi parola WIFI pe Mac?

Si pe Mac-uri e nevoie sa ai drepturi de Administrator inainte de orice, alaturi de o conectare anterioara existenta deja, ca sa poti recupera parola. Ce vei avea de facut?

Apesi combinatia cmd+Spacebar ca sa deschizi Spotligh, instrumentul de cautare de pe macOS. Cauti Keychain Acces. Deschizi aplicatia gasita. Cauti cu ajutorul campului de cautare Wi-Fi network si numele retelei folosite, a carei parola ai uitat-o;

Show Passoword dupa ce ai dat click pe reteaua care te intereseaza si te loghezi daca ti se cere cu userul si parola ta de Mac, a laptopului, computerului, contului de pe Mac.

Cum Vezi parola WIFI pe dispozitivele mobile?

Pe telefoane e mai complicat sa gasesti parola unei retele wireless. La Android ai nevoie de telefon cu Root, de ADB, pe un iPhone ai nevoie de ceva si mai complicat, iDevice cu Jailbrake. Asta inseamna ca pierzi din start garantia oferita de producator.

Pe Android gasesti parola astfel:

Daca ai telefonul deja rootat poti sa descarci o aplicatie din Store si sa vezi parolele foarte simplu. Wifi Password Show e cea mai buna si e simplu de folosit;

Pe un telefon fara root, cu OS stock va trebui sa ai ADB, un executabil pentru Windows sau Mac si sa dai enable la Optiuni de Dezvoltator. Ca sa ai Optiuni Dezvoltator active intre in Phone Info, gasesti Build Version, dai tap de 10 ori continuu, esti deja dezvoltator.

Din Optiuni Dezvoltator activezi USB debbuging, instalezi ADB pe computer conform ghidurilor de pe Internet, configurezi ADB si conectezi telefonul via USB. Tastezi in terminall deschis al ADB adb pull /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf passwordwifi.txt, dai accept la orice fel de permisiuni. E recomandat sa executi comanda din folderul ADB ca sa nu ai erori.

Se deschide fisierul passwordwifi file.txt din folderul unde a fost generat, ADB, si ai parolele la dispozitie.

Pe iPhone si iPad gasesti parola astfel:

Folosesti Jailbrake sa ai un fel de Root pe telefon, intri in Cydia, cauti Wifi Password, descarci aplicatia si ai deja lista cu toate retelele wireless si parolele lor.

Poti sa vezi orice parola a retelei tale wireless si direct din router. Deschizi setarile retelei WiFi si cauti informatii despre IP-ul routerului. Il pui in browserul favorit, in bara de adrese, introduci user si parola de la router, de la interfata de administare. Odata logat in aceasta interfata vei gasi imediat parola la sectiunea Wifi, la setarile de configurare a retelei tale.