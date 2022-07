Vinzi produse de panificatie? Iata cum poti creste numarul vanzarilor!

Unitatile comerciale care vand produse de panificatie – brutariile, in general – vor fi mereu la moda in industria afacerilor si antreprenorilor, dupa cum s-ar spune. Totusi, este de la sine inteles faptul ca fiecare brutarie trebuie sa faca mai mult decat sa coaca si sa vanda produse.

Din fericire, exista cateva metode si tactici prin care poti creste numarul vanzarilor unei brutarii, chiar daca aceasta este proaspata pe piata. Iata cateva dintre acestea!

Oferte promotionale si reduceri la produsele de ziua trecuta

Majoritatea produselor de panificatie au un termen de valabilitate ridicat. Chiar daca cei mai multi oameni prefera sa le consume atunci cand sunt proaspete, putini sunt cei care vor refuza reduceri semnificative la produsele de ieri.

Aceste produse de panificatie isi pastreaza gustul, singurul dezavantaj fiind faptul ca sunt de ieri. Daca reducerile sunt facute corespunzator, poti elimina aproape complet risipa.

Incheie parteneriate cu restaurante si cafenele

Restaurantele si cafenelele care nu vand produse de panificatie in incinta lor vor avea mereu nevoie de un furnizor de produse proaspete. Acesta este principalul motiv pentru care majoritatea brutariilor incep programul cu mult mai devreme decat de obicei.

Desigur, acest program matinal are avantaje considerabile. Aproape jumatate din vanzarile tale lunare totale pot veni din aceste parteneriate cu restaurante si cafenele.

Incearca sa oferi mostre gratuite cand exista posibilitatea

Mostrele gratuite se transforma, de cele mai multe ori, intr-o achizitie – mai ales daca produsul este ales corespunzator. Clientii tai sunt expusi la caldura verii? Atunci un foietaj cu o crema rece, racoroasa, este mostra perfecta!

Totodata, aceste mostre nu reprezinta neaparat o gaura in buget sau profituri, din moment ce fiecare zi este insotita de produse care nu se vand. De exemplu, poti taia un anumit produs care nu se vinde bine din oferta unei anumite zile si concentra ingredentiele ramase pe gatirea de mostre.

Incepe sa fii activ pe retelele sociale!

Acesta este probabil cel mai usor mod de a creste numarul vanzarilor unei brutarii. Daca stii cate ceva despre retelele sociale, nici nu trebuie sa angajezi un expert pentru acest lucru – ci doar sa postezi in mod regulat si sa-ti informezi clientii de noile produse de panificatie pe care le ai la raft.

In foarte scurt timp vei observa cum utilizatorii mentioneaza afacerea ta si cum numarul de clienti creste. In unele cazuri, acest efect poate fi considerabil – mai ales daca vinzi un produs original, unic.

Esti pe punctul de a deschide o brutarie?

Daca esti pe cale sa deschizi o brutarie si inca nu ai toate lucrurile puse la punct, in special la capitolul ingrediente, atunci poti apela cu incredere la LeSaffre. Acesta este brandul pe care trebuie sa il cunosti in materie de produse de panificatie (drojdie, amelioratori, etc.), producator care iti poate pune la dispozitie toata materia prima de care ai nevoie pentru a umple vitrina brutariei tale.

LeSaffre este un jucator mondial in aceasta industrie, fiind prezent pe piata din anul 1850. Compania activeaza in 51 de tari, inclusiv in Romania – astfel, poti beneficia de produse cunoscute precum Fala sau Baker’s Bonus fara a intampina probleme!