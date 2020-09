Daca unii constructori se concentreaza asupra lansarii unor telefoane cu concepte speciale, Vivo mizeaza mai degraba pe design-ul viitorului sau telefon. Constructorul chinez se va axa asupra culorii acestuia, cu dorinta ca partea dorsala sa isi schimbe culoarea la cerere.

Un telefon care isi schimba culoarea. Intr-un articol scris pe acest subiect, Android Authority explica faptul ca a gasit un clip video care arata modalitatea in care viitorul smartphone lansat de Vivo isi va schimba culoarea. Partajat pe Twitter, acest clip video arata cum intreaga parte dorsala a telefonului trece de la albastru la gri deschis in doar cateva secunde. Un clip de video care ne lasa sa presupunem ca schimbarea are loc atunci cand utilizatorul apasa pe butonul dispus in partea laterala a telefonului.

Chiar daca in clipul video nu se mentioneaza numele constructorului care lucreaza la aceasta tehnologie, Vivo a confirmat ca este vorba despre el. A distribuit un clip video scurt pe reteaua sociala chinezeasca Weibo, insa a avut grija sa ascunda modulul foto al aparatului.

Pentru a schimba culoarea telefonului, Vivo a declarat ca foloseste o sticla electrochromica, adica o sticla inteligenta capabila sa isi schimbe culaorea – fie in mod automat, fie la cererea utilizatorului. Actualmente, telefonul despre care vorbim nu are nici un nume, nici o data de lansare. Insa ar putea fi vorba despre o declinare imbunatatita pentru X50.