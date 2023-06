Vivo S17: Lansare de senzatie cu camere frontale de 50MP si incarcare rapida de 80W

Vivo, unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri din lume, a anuntat lansarea noilor modele S17, S17t, S17 Pro si S17e. Acestea sunt echipate cu ecrane OLED curbate de 10 biti, cu o rezolutie de 1260 x 2800 pixeli si o rata de refresh de 120Hz, perfecte pentru o experienta vizuala de exceptie.

In plus, bateria de 4.600 mAh vine cu o incarcare rapida de 80W, astfel incat utilizatorii sa nu mai fie nevoiti sa astepte ore intregi pentru ca telefonul lor sa se incarce complet.

Spre deosebire de modelele anterioare, S17, S17t si S17 Pro sunt dotate cu trei chipset-uri diferite. S17 are un chipset Snapdragon 778G+, S17t are un chipset Dimensity 8050, in timp ce S17 Pro este echipat cu un chipset Dimensity 8200. Toate modelele sunt disponibile cu 8/12GB RAM si 256/512GB de stocare.

Pe partea de camera, S17 si S17 Pro au o camera frontala de 50MP cu diafragma f/2.0 si autofocus, impreuna cu doua senzori LED flash moi. S17 Pro vine cu un senzor principal IMX766V de 50MP (f/1.88, 1.0 µm pixeli nativi) cu OIS, in timp ce S17 si S17t au o camera principala de 50MP cu diafragma f/2.0 si OIS. Modelul Pro beneficiaza de un senzor de portret de 12MP cu zoom optic de 2x si o diafragma de f/1.98. Ambele modele S17 si S17 Pro au senzori ultrawide de 8MP si un flash LED in forma de inel.

Noul model S17 este disponibil la pretul de 2.499 CNY ($352) pentru modelul de 8/256 GB si ajunge pana la 2.999 CNY ($422) pentru varianta de 12/512 GB. S17 Pro incepe de la 3.099 CNY ($436) pentru versiunea de 8/256 GB si ajunge la 3.499 CNY ($492) pentru versiunea de 12/512 GB.

Noile modele S17, S17t, S17 Pro si S17e de la Vivo vor fi disponibile in China incepand cu data de 8 iunie. Fani din intreaga lume asteapta cu nerabdare sa puna mana pe aceste telefoane care promit o experienta de utilizare de exceptie.

Sursa