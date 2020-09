Constructorul chinez Vivo se pregateste sa lanseze primul sau ceas inteligent pana la sfarsitul lunii septembrie. Se pare ca acest smartwatch va pune accentul pe sanatate si autonomie, evaluata la 18 zile.

In mod clar, ceasurile inteligente par sa fie una din tendintele tehnologice ale momentului. Numerosi sunt constructorii chinezi care au lansat pe piata anul acesta ceasuri inteligente, printre care OnePlus, al carui prim smartwatch din istorie ar trebui sa fie lansat alaturi de smartphone-ul OnePlus 8T. Insa, in egala masura, Realme si produsul sau, intitulat in mod sobru Realme Watch, se adauga pe lista de concurenti ai noului smartwatch Vivo. Fara sa uitam de Huawei Watch Fit, un model inspirat de la Apple Watch.

Lansarea lui Vivo Watch se pare ca ese iminenta deoarece lansarea sa pe piata chinezeasca urmeaza sa aiba loc spre sfarsitul lunii.

Conform primelor informatii cu privire la acest subiect, acest smartwatch va profita de un cadran rotund clasic din otel inoxidabil, insotit de o bratara din piele si doua butoane laterale, acestea din urma amintindu-ne de modelul Galaxy Watch 3, atat ca forma cat si ca pozitionare. Vor exista doua variante, de 42 sau 46mm, combinate cu un ecran AMOLED.

Pe langa senzorul dedicat frecventei cardiace, modelul este echipat si cu un Oximetru ceea ce permite masurarea cantitatii de oxigen care circula in sange. Unul din punctele forte ale acestui smartwatch este autonomia de 18 zile. Pretul va fi de aproximativ 123 de euro.