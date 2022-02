Vivo V23e 5G a fost lansat! Iată specificaţiile și prețul

Noul model de smartphone Vivo Vivo V23e 5G a fost lansat ieri. Vivo V23e 5G cu camera selfie de 44MP atrage atentia prin specificatii si pret. Iată toate detaliile despre Vivo V23e 5G.

Vivo a prezentat ieri noul său model de smartphone, Vivo V23e 5G . Putem spune că Vivo V23e, care atrage atenția în special prin camera frontală, va fi un model popular cu celelalte dotări și preț. Să aruncăm o privire mai atentă la caracteristicile Vivo V23e 5G .

Vivo V23e 5G atrage atenția cu camera principală de 50MP și camera selfie de 44MP

Noul model de smartphone Vivo Vivo V23e vine cu o cameră selfie de 44 MP, așa cum am spus la început . Apropo de camera, V23e, care vine cu multe caracteristici precum fotografierea nocturnă extremă AI, video cu imagini duale, încetinitorul, face toate aceste fotografii cu grupul de camere din spate care însoțește camera frontală de 44 MP. Vivo V23e, care are o cameră principală de 50 MP pe spate, include un senzor cu unghi ultra-larg de 8 MP și macro de 2 MP chiar sub această cameră.

Venind cu un ecran Full HD+ de 6,44 inchi, V23e oferă o rată de reîmprospătare de 60 Hz pe acest ecran AMOLED. Dispozitivul, care își ia performanța de la chipsetul Dimensity 810, acceptă acest procesor cu 8 GB de memorie RAM. Oferind 128 GB de stocare, Vivo V23e are o baterie de 4050 mAh cu suport de încărcare rapidă de 44 W. În cele din urmă, Vivo V23e 5G, care are FunTouch OS 12 bazat pe Android 12, Bluetooth 5.1, 5G, dual SIM, GPS și USB-C, are un preț de 349 USD .

Specificații Vivo V23e 5G!

Ecran: AMOLED de 6,44 inchi, rată de reîmprospătare de 60 Hz, Full HD+

Procesor: Dimensity 810

RAM: 8 GB

Stocare: 128 GB

Camera frontala: 44MP

Camera spate: 50MP + 8MP + 2MP

Baterie: 4050mAh, suportă încărcare rapidă de 44W

Sistem de operare: FunTouch OS 12 bazat pe Android 12

Pret: 349 USD

SURSA: gizmochina.com