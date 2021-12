Brandul Vivo a lansat primul său smartwatch anul trecut. Compania chineză a introdus acum Vivo Watch 2. Datorită suportului eSIM, dispozitivul permite efectuarea de apeluri, trimiterea și primirea de SMS-uri fără a fi conectat la un smartphone.

Ceasul inteligent are o rezoluție de 466 x 466 pixeli, care oferă 1:43 inch în dimensiune AMOLED. Trebuie remarcat faptul că Vivo Watch 2, a cărui carcasă este realizată din oțel inoxidabil 316L, are un rating de rezistență la apă de 5 ATM (50 de metri). Așa că îl puteți folosi în timp ce înotați sau sub duș.

Vine cu senzor SpO2

Dispozitivul include 47 de moduri de antrenament. De asemenea, are funcții precum monitorizarea ritmului cardiac 24/7, măsurarea nivelului de oxigen din sânge (SpO2), analiza somnului și detectarea nivelului de stres. Pe lângă toate acestea, ceasul vă poate oferi și sfaturi despre cum să vă îmbunătățiți stilul de viață .

Ceasul inteligent are, de asemenea, un modul NFC și un receptor GPS pentru plăți fără contact. Vivo Watch 2 poate avea o autonomie de 7 zile cu o singură încărcare cu funcția eSIM activă. Cu toate acestea, dacă această caracteristică nu este utilizată, durata de viață a bateriei crește la 14 zile. Nu este clar când va ajunge pe piața internațională, dispozitivul va fi vândut în China la un preț de 205 de dolari .