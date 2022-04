Vivo X Fold cu ecran pliabil a apărut oficial . Multe detalii despre smartphone-ul pliabil au fost văzute înainte datorită scurgerilor și postărilor oficiale. X Fold are un ecran AMOLED extern de 6,53 inchi și un ecran intern AMOLED E5 de 8,03 inchi cu tehnologie LTPO3. Ambele ecrane vor avea o rată de reîmprospătare maximă de 120 Hz, iar ambele vor oferi suport HDR10+. Rata de reîmprospătare a ecranului principal va putea scădea la 1 Hz.

Sticla Ultra Thin fabricata de Schott va proteja ecranul pliabil. Este de remarcat faptul că sticla Ultra Thin folosită în telefoanele Samsung este produsă tot de Schott. Ecranul primește cea mai înaltă notă A+ în DisplayMate. X Fold are două scanere de amprente pe ecran. Este de remarcat faptul că acestea nu sunt scanere optice, ci cu ultrasunete.

Vivo a declarat că balamaua pliabilă pentru afișaj este așa-numita balama „aripă plutitoare” la nivelul folosit în avioane. Această balama face posibilă utilizarea ecranului la unghiuri între 60 și 120 de grade.

În centrul Vivo X Fold se află procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Acest procesor este însoțit de 12 GB RAM. Telefonul are o baterie de 4600 mAh cu suport de încărcare rapidă de 66 W pentru energia de care are nevoie. Această baterie poate fi încărcată complet în doar 37 de minute. Este de remarcat faptul că telefonul are suport pentru încărcare wireless de 50 W și încărcare wireless inversă de 10 W.

Vivo X Fold cu ecran pliabil devine oficial

Se poate spune că Vivo X Fold este destul de ambițios în ceea ce privește camera. Camera principală a smartphone-ului este senzorul Samsung GN5 de 50 de megapixeli. O cameră cu zoom de 12 megapixeli, o cameră cu zoom periscop 5x și o cameră cu unghi ultra-larg de 48 de megapixeli completează sistemul. De asemenea, merită să ne amintim că Vivo a dezvoltat modurile de cameră ale telefonului împreună cu Zeiss. Trebuie remarcat faptul că telefonul are o cameră frontală atât pe ecranele sale interne, cât și pe cele externe.

Pe ecranul interior mare al Vivo X Fold, utilizatorii vor putea rula două aplicații una lângă alta. În plus, ferestrele plutitoare pot fi valorificate pentru o experiență multitasking mai captivantă.

Vivo X Fold va fi disponibil mai întâi în China. Smartphone-ul își va lua locul pe rafturi în trei variante de culoare, negru, albastru și gri. Eticheta de preț a X Fold spune 8999 de yuani.