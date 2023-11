Vivo X100 Pro: designul și opțiunile de culoare au fost dezvăluite înainte de lansarea oficială

Vivo X100 Pro este unul dintre cele mai așteptate smartphone-uri ale anului 2023, având în vedere specificațiile sale impresionante și colaborarea cu Zeiss pentru sistemul său de camere. Telefonul va fi lansat oficial în China pe 13 noiembrie, alături de Vivo X100 și Vivo Watch 3, dar înainte de acest eveniment, compania a împărtășit câteva imagini oficiale care ne arată designul și opțiunile de culoare ale Vivo X100 Pro.

Imaginile, publicate pe contul oficial Weibo al Vivo, ne arată patru nuanțe pentru Vivo X100 Pro: negru, albastru, alb și portocaliu. Fiecare variantă are un aspect distinctiv, fiind inspirată de diferite elemente naturale sau artistice. De exemplu, varianta albastră are elemente albe pe spate, care reprezintă urmele stelelor, în timp ce varianta portocalie are un spate din piele vegană texturată. Pe partea din spate, putem observa și un modul de cameră masiv, cu patru senzori și brandingul Zeiss. Blitzul LED este plasat deasupra modulului de cameră.

Vivo a confirmat deja că Vivo X100 Pro va fi echipat cu un procesor MediaTek Dimensity 9300, care este un chipset de top cu suport 5G. De asemenea, telefonul va avea un senzor principal de 1 inch și un cip de imagine V3, dezvoltat de Vivo. Se zvonește că telefonul va avea și un modul periscop cu un senzor de 64 MP și lentile Vario-Apo-Sonnar. Ecranul telefonului va fi un AMOLED de 6,7 inch, cu o rezoluție Full HD+ și o gaură pentru camera frontală. Bateria telefonului va avea o capacitate de 5.400 mAh și va suporta încărcarea rapidă de până la 120W2.

Vivo X100 Pro este așteptat să vină cu îmbunătățiri față de Vivo X90 Pro, care a fost lansat în India la un preț de 84.999 rupii (aproximativ 4.500 lei) pentru varianta de 12 GB RAM și 256 GB stocare. Vivo X90 Pro are un procesor MediaTek Dimensity 9200, un cip de imagine V2 și o baterie de 4.870 mAh cu încărcare rapidă de 120W și încărcare wireless de 50W. Vivo X100 Pro ar putea avea un preț de pornire de 3.999 yuani (aproximativ 2.500 lei) pentru varianta de 12 GB RAM și 256 GB stocare, conform unei listări de pe site-ul oficial Vivo2.

Vivo X100 Pro se anunță a fi un smartphone de top, care va concura cu alte modele premium de pe piață, precum Samsung Galaxy S23 Ultra sau Xiaomi 14 Pro. Cu un design atrăgător, un sistem de camere performant și un procesor puternic, Vivo X100 Pro ar putea fi o alegere excelentă pentru cei care caută un telefon de ultimă generație.

