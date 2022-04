Vivo Y21G a fost lansat! Iată specificaţiile

Vivo Y21, care a apărut cu luni în urmă prin scurgeri, apare acum într-o versiune oficiala si lansata. Vivo Y21G lansat ieri este un produs f/p complet, cu prețul și specificaţiile sale. Să aruncăm o privire mai atentă la specificaţiile Vivo Y21G.

Vivo Y21G are o baterie de 5000 mAh

Vivo a lansat ieri noul său telefon, Vivo Y21G . Alimentat de chipset-ul MediaTek Helio G70 , Vivo Y21G acceptă acest procesor cu 4 GB de memorie RAM. Dispozitivul, care are 64 GB de stocare, acceptă și un card microSD. În acest fel, oferă posibilitatea de a oferi un spațiu de depozitare mai mare.

Dispozitivul, care are în față un ecran LCD de 6,5 inci, oferă rezoluție de 720p pe acest ecran. Din nou , dispozitivul, care poartă o cameră selfie de 8MP în față, are un grup de camere duble de 13MP + 2MP pe spate. Vivo Y21G, conține și o baterie mare de 5000 mAh, își poate umple bateria într-un timp suficient, deși nu rapid, cu suport de încărcare rapidă de 18W. Dispozitivul, care rulează pe sistemul de operare FunTouch OS 12 bazat pe Android 12, are opțiuni de culoare albastru și argintiu, iar prețul este stabilit la 185 de dolari.

