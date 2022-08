Vivo Y22s, un smartphone low cost alimentat de Snapdragon 680

Vivo a lansat un nou smartphone aparținând familiei Y. Vivo Y22s are un ecran cu crestătură in forma de picătură pentru a încânta fanii.

Piața telefoanelor de buget se extinde odată cu sosirea Vivo Y22s. Într-adevăr, firma chineză a prezentat-o ​​pe aceasta din urmă în Vietnam. Este un dispozitiv 4G care are o baterie de mare capacitate . Y22s adoptă un corp din policarbonat. Măsoară 164,30 x 76,10 x 8,38 mm și cântărește 192 de grame. După cum sa indicat mai sus, acest nou telefon ieftin de la producătorul chinez are un ecran cu o crestătură în formă de picătură de apă. Ecranul are în special o diagonală de 6,55 inci. Tip LCD IPS si afișează o rată de reîmprospătare maximă de 60 Hz.

Este suficient să spunem că acesta este un produs care nu este făcut pentru cei obișnuiți să folosească un dispozitiv performant.

Două camere pe spate

Restul fisei tehnice confirma aceasta pozitionare a Vivo Y22-urilor la nivel de intrare. Într-adevăr, se vorbește despre un procesor Snapdragon 680 asociat cu 8 GB RAM și 128 GB stocare internă. Terminalul afișează un raport ecran-corp de 89,7%. În față, are o cameră frontală de 8 MP pentru selfie-uri și apeluri video. Modulul foto din spate are două camere. Primul este un obiectiv principal de 50 MP cu deschidere f/1.8. Al doilea servește ca obiectiv macro. Are o rezoluție de 2 MP.

În plus, Vivo Y22s este echipat cu un cititor de amprente. Acesta este montat pe lateral. Bateria sa este, fără îndoială, unul dintre principalele avantaje ale acestui nou smartphone Android de la Vivo. Acumulatorul său are de fapt o capacitate de 5000 mAh. O putere care ar trebui să permită utilizatorului să beneficieze de o autonomie extinsă. Oricum, așa cum subliniem adesea, autonomia unui telefon nu depinde doar de capacitatea bateriei acestuia. Intră în joc și alți factori, pentru a numi doar caracteristicile procesorului și optimizările software disponibile.

Android 12 ca software ales

În plus, remarcăm faptul că producătorul a optat pentru o încărcare rapidă de 18W prin USB Type-C. Partea software este deservită de personalizarea Funtouch OS 12 bazată pe Android 12. Vivo Y22s este în prezent disponibil numai în Vietnam la prețul de 5.990.000 de dong vietnamezi, sau aproximativ 255 EUR. Cu toate acestea, este planificată comercializarea pe alte piețe. În ceea ce privește opțiunile de memorie oferite, există două, și anume, Starlit Blue și Summer Cyan.

