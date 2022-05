Vivo Y33e 5G este oficial cu procesor Dimensity 700! Iată specificaţiile

Vivo a lansat un nou model Y33. Iată toate specificaţiile și prețul noului smartphone Vivo Y33e 5G cu procesor Dimensity 700.

După modelul Y33s 5G pe care Vivo l-a oficializat în martie, acum a apărut modelul Vivo Y33e 5G. Să aruncăm o privire la caracteristicile lui Vivo Y33e 5G.

Vivo Y33e 5G va atrage atenția prin prețul său accesibil

Lansat în China, Vivo Y33e 5G a fost prezentat utilizatorilor la un preț accesibil. Dispozitivul, care are procesorul Dimensity 700, suporta acest procesor cu 4GB memorie RAM. Oferind 128 GB de stocare, Vivo Y33e 5G utilizează interfața de utilizare OriginOS Ocean bazată pe Android 12 pe partea sistemului de operare.

Vivo Y33e 5G, care are un ecran LCD de 6,51 inchi în față, oferă imagini cu rezoluție HD + de 720 x 1600 pixeli pe acest ecran. În același timp, acest ecran, care are o rată de reîmprospătare de 60Hz, include și o cameră selfie de 8MP chiar deasupra lui. Dispozitivul, care are o cameră principală de 13 MP pe spate, are și un senzor macro de 2 MP alături de această cameră. Are, de asemenea, modul de noapte, modul portret și funcții de fotografiere în interval de timp.

Alimentat electric de bateria sa de 5000 mAh, Vivo Y33e oferă suport de încărcare de 10 W pentru această baterie. În plus, Vivo Y33e 5G, are caracteristici precum un senzor de amprentă montat lateral, SIM dual, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, port USB-C și mufă audio de 3,5 mm, si un preț de exact 194 USD .

Specificaţiile Vivo Y33e 5G