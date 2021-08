Vivo Y33s specificatii si pret, Vivo a lansat noul său model de smartphone cu funcții de gamă medie. Smartphone-ul, care vine cu numele Vivo Y33s, este alimentat de chipsetul Helio G80 de la MediaTek. Cu toate acestea, smartphone-ul are un ecran FullHD + și o cameră triplă de 50MP pe spate. În același timp, modelul de smartphone în cauză are o baterie cu o capacitate de 5.000 mAh și suport de încărcare rapidă de 18 W.

Specificații Vivo Y33s

În acest articol, vom examina modelul Vivo Y33s, vorbim despre specificatii pe diferite categorii.

Specificatii Design

Smartphone-ul vine cu un ecran cu o crestătură pentru camera frontala. Cu toate acestea, cadrele superioare și laterale ale acestui ecran sunt subțiri, în timp ce cadrul inferior este ușor mai gros decât celelalte. În plus, când ne mutăm în spatele dispozitivului, modulul camerei dreptunghiulare din stânga sus ne atrage atenția. Acest modul de cameră include o configurare triplă a camerei, precum și un bliț LED.

Pe spate, nu există altceva decât modulul camerei și sigla „Vivo”. Cu toate acestea, există un cititor de amprentă fizic integrat în butonul de alimentare de pe partea laterală a dispozitivului. Smartphone-ul, care are ca port un port USB Type-C, are și o mufă pentru căști de 3,5 mm. În același timp, Vivo va oferi noul model de smartphone în două opțiuni de culoare diferite, negru și albastru.

Specificatii Ecran

Modelul Vivo Y33s vine cu un ecran LCD IPS de 6,58 inch cu o rezoluție de 1080 x 2408 pixeli, densitatea pixelilor pe inch a acestui ecran este indicată ca 401ppi. În plus, acest ecran al smartphone-ului, care are un raport ecran / corp de aproximativ 84,2 la sută si apare cu un raport de aspect 20:9.

Specificatii camera

Am menționat că smartphone-ul are o crestătură pentru camera frontala.Vivo oferă o cameră selfie cu 16MP, deschidere f / 2.0 în această crestătură. Cu această cameră frontală, care are suport HDR, puteți înregistra videoclipuri 1080p 30FPS.

Pe spate, există o configurare a camerei triple, precum și un bliț LED. Această configurare a camerei triple este oferită sub forma unei camere principale cu unghi larg de 50MP, a unei camere macro de 2MP și a unui senzor de detectare a adâncimii de 2MP. De asemenea, puteți înregistra videoclipuri 4K, 1080p și 720p cu camera principală cu suport HDR.

Specificatii baterie

Modelul Vivo Y33s vine cu o baterie mare de 5.000 mAh. De asemenea, puteți încărca smartphone-ul prin portul USB Type-C. De asemenea, trebuie remarcat faptul că există suport de încărcare rapidă cu fir de 18W. În acest fel, puteți încărca dispozitivul mult mai repede.

Specificatii hardware

Smartphone-ul este alimentat de chipsetul Helio G80 de la MediaTek. În plus, telefonul -ul are 8 GB RAM. Este oferit doar 128 GB spațiu de stocare. Datorită suportului pentru card microSD, puteți mări acest spațiu intern. În plus, smartphone-ul iese din cutie cu interfața Funtouch OS 11.1 bazată pe Android 11.

Vivo Y33s Specificatii

Ecran : 6,58 inch, 1080 x 2408p, IPS LCD

: 6,58 inch, 1080 x 2408p, IPS LCD Procesor : MediaTek Helio G80

: MediaTek Helio G80 RAM : 8 GB

: 8 GB Stocare : 128 GB

: 128 GB Camera frontală : 16MP

: 16MP Camera principala : unghi larg de 50MP, macro de 2MP, senzor de adâncime de 2MP

: unghi larg de 50MP, macro de 2MP, senzor de adâncime de 2MP Baterie : 5.000mAh, încărcare rapidă de 18W

: 5.000mAh, încărcare rapidă de 18W Dimensiuni : 164,26 x 76,08 x 8,00 mm

: 164,26 x 76,08 x 8,00 mm Greutate : 182 grame

: 182 grame Sistem de operare: Funtouch OS 11.1 bazat pe Android 11

Funtouch OS 11.1 bazat pe Android 11 Culori: negru, albastru

Vivo Y33s Pret

8 GB RAM + 128 GB stocare internă: 242 USD