Brandul chinez Vivo a lansat un nou smartphone. Denumit Vivo Y33T, modelul vine cu o baterie mare cu suport de încărcare rapidă și o cameră principală de 50 de megapixeli.

Smartphone-ul are un ecran LCD IPS de 6,58 inchi cu rezoluție FullHD+ și o rată de reîmprospătare de 90 Hz. Este alimentat de chipset-ul Snapdragon 680 . Dispozitivul are 8 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are si un slot pentru card microSD.

ADVERTISEMENT

Panoul din spate al lui Vivo Y33T are un sistem de cameră triplă format dintr-o cameră principală de 50 de megapixeli, un senzor de adâncime de 2 megapixeli și un obiectiv macro de 2 megapixeli. Rezoluția camerei selfie este de 16 megapixeli .

ADVERTISEMENT

Smartphone-ul are o baterie de 5.000 mAh cu încărcare rapidă de 18 W. În plus, are cartele SIM duale, 4G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, port USB Type-C, mufă pentru căști de 3,5 mm și scaner de amprente lateral.

Vivo Y33T vine din cutie cu FunTouchOS 12 bazat pe Android 11 instalat. Dispozitivul este în prezent disponibil doar pe piața indiană. Prețul smartphone-ului, care are două opțiuni de culoare, este de 255 de dolari .

Specificatii Vivo Y33T