Vivo a lansat în liniște modelul Y76s . Compania chineză, lanseaza în mod repetat telefoanele de câteva zile, deși nu a organizat niciun eveniment; a apărut cu cele mai recente modele Vivo V23e și Vivo Y15S . Y76s, care are un procesor din seria MediaTek Dimensity și este în vânzare astăzi, iese în prim-plan cu camera principală de 50 de megapixeli cu suport pentru blitz LED și tehnologie de încărcare rapidă de 44 W.

Specificatii Vivo Y76s

Smartphone-ul este alimentat de procesorul MediaTek Dimensity 810 cu 8 nuclee. Trecând prin procesul de fabricație de 6 nm, Dimensity 810 are nuclee Arm Cortex-A55 și Arm Cortex-A76 . Dispozitivul, a cărui frecvență poate ajunge până la 2,4 GHz, profită de GPU-ul Mali-G57. În plus, include și suport 5G.

Vivo Y76s a fost lansat

Venind cu un raport de aspect de 6,58 inchi 20:9 și un ecran Full HD+ cu o rezoluție de 2408 x 1080 pixeli , Vivo Y76s promite utilizatorilor săi o experiență fluidă datorită ratei de reîmprospătare de 60 Hz. Cu o grosime de 7,9 mm, greutatea smartphone-ului este de 175 de grame, o înălțime de 163,84 mm și o lățime de 75,00 mm.

Oferă suport pentru 4 GB RAM virtuală

Vivo Y76s, care vine din cutie cu 8 GB RAM fizică LPDDR4X , are suport pentru RAM virtual de până la 4 GB. În plus, smartphone-ul, care oferă două opțiuni de memorie, 128 GB și 256 GB, include și tehnologia de stocare UFS 2.2 . În cazurile în care capacitatea de stocare nu este suficientă, Vivo permite utilizatorului să o mărească până la 1TB cu un card microSD .

Vivo Y76s, care are o baterie de 4100 mAh, cu 44W de încărcare rapidă. 50 Megapixeli principal (f/1.8) + 2 Megapixeli macro (f/2.4) pe spatele dispozitivului ; În față, include o cameră selfie de 8 Megapixeli cu deschidere f/2.0 . Smartphone-ul, care poate mări 10x cu camera principală, acceptă și zoom 2x cu camera frontală.

Alte caracteristici tehnice ale telefonului includ; Dispune de un senzor de amprentă montat lateral, deblocare facială, SIM dual, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, port USB-C și mufă pentru căști de 3,5 mm . Prețurile Vivo Y76s, care se anunță a ieși din cutie cu sistemul de operare Android 11, sunt următoarele:

8 GB RAM + 128 GB stocare: 1.799 yuani

8 GB RAM + 256 GB stocare: 1.999 yuani

Pentru europa nu avem preturi, insa va tinem la curent in cazul in care vor fi cereri, telefoanele Vivo nu prea sunt populare in Romania, insa le prezentam cititorilor nostri.