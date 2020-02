Vlad sezonul 3 episodul 1 online gratuit: „Fata intunecata a adevarului” poate fi vizualizat pe Pro Plus

Vlad sezonul 3 episodul 1 online gratuit. „Vlad” este unul dintre cele mai bune seriale din Romania in momentul actual, personal, cred ca este in top 3 cele mai bune seriale romanesti vazute in ultimul an. Aici avem Umbre, care pentru mine este numarul 1 si cred ca in viitorul apropiat nu va fi detronat, 2. Vlad, serialul despre care vom vorbi astazi si Las Fierbinti, un alt serial foarte bun, culmea vazut tot la Pro TV.

Sezonul 2 din Vlad s-a terminat cand domnul Titi a aflat de adevarata fata a protagonistului, si anume ca Vlad este de fapt Adrian, un final de sezon cu scantei ce il face pe urmatorul sa fie foarte asteptat.

Sezonul 3 va avea o continuare interesanta, cel putin dupa trailer, vedem cum actiunea se muta in alta tara, Vlad fiind pus de catre Ingineru’ sa il aduca pe Iordache, viu.

Promo-ul este foarte interesant, insa cu siguranta actiunea vazuta va fi oferita pe tot parcursul sezonului, deci lucrurile nu vor merge atat de repede iar actiunea chiar daca va fi mai mare in comparatie cu sezoanele trecute, nu cred ca va fi extrem de impunatoare pentru a bate si seriale precum Umbre.

Vlad sezonul 3 episodul 1 online gratuit

Veti putea vedea Vlad sezonul 3 episodul 1 online gratuit pe Pro Plus, accesand acest link, o data cu ora in care acest serial va fi difuzat si la TV, pana atunci, sezonul 3 din Vlad, nu va aparea online.

Distributia serialului Vlad este formata din:

Adrian Nartea – Vlad Pop

Anghel Damian – Adrian Anuței

Olimpia Melinte – Eliza Dragomir

Diana Sar – Roxana Stamate

Andrei Aradits – Ștefan Dragomir

Emilian Oprea – Leo Cazacu

Constantin Cotimanis – Cezar Cristoloveanu, zis „Inginerul”

Tudor Oprișan – Matei

Dan Condurache – Titi, tatăl Elizei

Ion Haiduc – Petre Anuței (nea Petre), tatăl lui Adrian

Aura Călărașu – Maria Anuței (tanti Maria), mama lui Adrian

Ștefan Iancu – Răzvan Anuței, fratele lui Adrian

George Piștereanu – Tibor

Victoria Răileanu – Micky

Dani Popescu – Barbu

