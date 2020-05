Vodafone a lansat eSIM si acest lucru se intampla la un an si un mic de cand Oarange a facut acest lucru pentru prima oara in Romania, intrebarea este, din pacate in acest moment, nu toate telefoanele sunt compatibile cu aceasta tehnologie, dar daca aveti un telefon compatibil cu tehnologia eSIM, ei bine acest articol este pentru tine.

Ce inseamna eSIM? Pe scurt, eSIM se refera la faptul ca va puteti conecta la o retea GSM fara a avea nevoie de o cartela fizica, in Romania deocamdata aceasta tehnologie este acceptata de catre Orange si Vodafone. Printre telefoanele compatibile se numara si Galaxy S20, iPhone 11, Google Pixel 4, si altii, despre compatibilitate, vom face un articol special.

Cum poti activa eSIM?

Pasul 1: Contectezi telefonul la o retea WIFI.

Contectezi telefonul la o retea WIFI. Pasul 2: Acceseaza setarile eSIM din setarile telefonului (Setari > Conexiune celulara > Adaugare plan cellular)

Acceseaza setarile eSIM din setarile telefonului (Setari > Conexiune celulara > Adaugare plan cellular) Pasul 3: Scaneaza codul QR cu ajutorul camerei foto. (Codul poate fi luat dintr-un magazin fizic, prin apel la *222 sau prin serviciul cu clientii)

Scaneaza codul QR cu ajutorul camerei foto. (Codul poate fi luat dintr-un magazin fizic, prin apel la *222 sau prin serviciul cu clientii) Pastul 4: Astepti confirmarea. Daca ati urmarit tutorialul de mai sus, trebuie doar sa asteptati un mesaj de confirmare de la Vodafone, in care va spune ca folositi eSIM.

Daca doriti sa aflat mai multe despre conectarea cartelei eSIM la Vodafone, puteti intra pe vodafone.ro/esim

Atentie! Contactele de pe Sim-ul fizic, si alte date nu pot fi transferate, asa ca trebuie sa le transferati in memoria telefonului, inainte sa scoateti cartela din telefon.