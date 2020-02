Vodafone poate fi contactat pentru sesizari, deranjamente si serviciul de relatii cu clientii prin mai multe modalitati, similare cu a celorlalte servicii de telecomunicatii, este vorba de variati serviciul poate fi contactat atat online cat si offline. Pentru informatii urmariti acest articol.

Vodafone se prezinta ca fiind una dintre cele mai bune companii de telecomunicatii din Romania, ofera servicii premium, pentru care pretul este pe masura, insa veti avea, intr-adevar si calitatea la care va asteptati. Recent au achizitionat UPC, din nefericire compania a inregistrat un numar mare a rezilierilor, din aceasta cauza, aici referindu-ma la UPC. In cazul in care doriti sa contactati Vodafone, implicit UPC, in acest articol veti avea mai jos informatii despre cum puteti face acest lucru.

Vodafone: Contact, sesizari, deranjamente – Serviciul de relatii cu clientii Vodafone Romania

In cele ce urmeaza va voi oferi informatiile de contactat cele mai simple pentru dumneavoastra, vom avea metode offline, cat si online, prin mail-uri, formulare de contact si asa mai departe, cele mai comune situati in care vei dori sa contactezi reteaua GSM sunt:

Probleme cu smenalul

Calitatea serviciului de internet, 3G, 4G, etc.

Problemele cu aplicatiile precum TV.

Volte Nefunctional

Facturi, plati, si alte informatii/probleme.

Acestea fiind spuse, pentru serviciile pe care le-ati platit aveti tot dreptul de a cere raspunsuri, vom incepe cu modalitatile de a contacta aceasta companie.

Contact Vodafone Offline

Prin telefon

*222 / 0372022222 – Numar valabil si gratuit in reteaua Vodafone, veti avea ghidul „Andreea”, daca nu va va fi de folos puteti cere sa fiti preluati de un alt operator uman. De asemenea este de stiut ca la aceste numere ar trebui sa rezolvati orce problema legata de serviciile Vodafone, urmariti cu atentie instructiunile si totul se va rezolva rapid in cazul in care nu este nimic complicat. de asemenea ultimul numar se poate apela si din romaing gratuit.

Numar valabil si gratuit in reteaua Vodafone, veti avea ghidul „Andreea”, daca nu va va fi de folos puteti cere sa fiti preluati de un alt operator uman. De asemenea este de stiut ca la aceste numere ar trebui sa rezolvati orce problema legata de serviciile Vodafone, urmariti cu atentie instructiunile si totul se va rezolva rapid in cazul in care nu este nimic complicat. de asemenea ultimul numar se poate apela si din romaing gratuit. *777 / 0372027777 – Primul numar este gratuit in reteaua Vodafone, acesta dar si cel din urma este util pentru a fi apelat atunci cand aveti probleme cu serviciul de internet pe abonamentul sau cartela ta prepay. La fel ca si la primul numar si aici vei avea ghidul Andreea care daca nu reuseste sa te lamureasca veti putea apela la un operator.

Primul numar este gratuit in reteaua Vodafone, acesta dar si cel din urma este util pentru a fi apelat atunci cand aveti probleme cu serviciul de internet pe abonamentul sau cartela ta prepay. La fel ca si la primul numar si aici vei avea ghidul Andreea care daca nu reuseste sa te lamureasca veti putea apela la un operator. *224 / 0372022244 – Pentru a afla informatii legate de facturi sau pret, apelati din reteaua Vodafone, gratuit, unul dintre cele doua numere, urmariti ghidul si veti primi informatiile necesare.

Pentru a afla informatii legate de facturi sau pret, apelati din reteaua Vodafone, gratuit, unul dintre cele doua numere, urmariti ghidul si veti primi informatiile necesare. *221 – Acesta este un numar destinat presoanelor juridice, care au probleme sau doresc mai multe informatii cu echipamentele sau abonamentele din game business.

Acesta este un numar destinat presoanelor juridice, care au probleme sau doresc mai multe informatii cu echipamentele sau abonamentele din game business. *228 / 0372022258 – Pentru situatii de urgenta, precum recuperarea codului pin, puk sau altele, acesta este numarul la care trebuie sa apelati.

Pentru situatii de urgenta, precum recuperarea codului pin, puk sau altele, acesta este numarul la care trebuie sa apelati. *555 – Fiind taxat cu 0.65 euro pe apel, acest numar este unul premium pentru solutionarea cat mai rapida a problemelor si a tuturor informatiilor de care aveti nevoie.

Prin magazine

In cazul in care sunteti de acord ca un apel telefonic nu te poate ajuta cu problemele pe care le ai cu aceasta retea GSM, puteti intra in magazinele Vodafone care se gasesc mai peste tot, mai ales in orasele mari. Cu siguranta vei gasi ajutor mai bine ca oriunde atunci cand vorbesti direct cu un operator fata in fata.

Contact Vodafone Online

Formularul de asistenta: Daca doresti folosirea unui formular de asistenta pentru a contacta serviciile Vodafone in mediul online, puteti accesa aceasta pagina, selectati ce tip de persoana sunteti, juridica, fizica, utilizator de cartela sau nu sunteti un utilziator Vodafone si veti primi un formular de contact personalizat. Urmariti si completati cu atentie toate casutele cu informatii cat mai relevante despre ceea ce aveti nevoie.

Daca doresti folosirea unui formular de asistenta pentru a contacta serviciile Vodafone in mediul online, puteti accesa aceasta pagina, selectati ce tip de persoana sunteti, juridica, fizica, utilizator de cartela sau nu sunteti un utilziator Vodafone si veti primi un formular de contact personalizat. Urmariti si completati cu atentie toate casutele cu informatii cat mai relevante despre ceea ce aveti nevoie. E-Mail: persoane.fizice_ro @vodafone.com sau persoane.juridice_ro @vodafone.com sunt adresele de email la care puteti trimite mesaje atunci cand doriti un contact cat mai simplu si direct in mediul virtual, tot ce trebuie sa faceti este sa fiti clari cu cererea pe care o faceti si veti primi un raspuns.

Cam acestea sunt metodele de a contacta serviciul Vodafone, pentru alte informatii eu va stau la dispozitie, aveti toate detalile mai sus, insa in cazul in care nu va descurcati cu ceva, va voi raspunde tuturor la comentarii. Va rugam sa retineti ca noi nu reprezentam serviciile Vodafone, ci doar oferim informatii despre cum puteti sa ii contactati.

Cum reziliem un contract?

Pentru ca primesc foarte multe intrebari bazate pe aceasta intrebare, lucru care nu este tocmai bun pentru Vodafone, dar totusi interesant pentru clienti, ei bine, rezilierea se face intr-un punct de relatii cu publicul / magazin offline, nu la telefon, trebuie sa aveti in vedere ca daca este necesar trebuie sa inapoiati produsele imprumutate precum modemuri, si asa mai departe. Vom face cate un articol separat si special pentru cum puteti rezilia contracte pentru fiecare companie de telecomunicatii in parte.

Parerea noastra despre Vodafone este ca reprezinta a treia companie din Romania la acest capitol, dupa Digi si Orange, avem insa uneori oferte foarte bune ce trebuie luate in calcul.