Volkswagen oprește producția Touareg și ID.5 – restructurare majoră în gamă

Volkswagen face o mutare semnificativă și anunță finalul pentru două modele importante: SUV-ul Touareg și electricul ID.5. Decizia vine într-un context în care producătorul german încearcă să-și reorganizeze portofoliul și să se concentreze pe vehicule electrice mai accesibile.

Touareg, lansat în 2002 și dezvoltat împreună cu Porsche Cayenne, va ieși din producție în 2026. A fost unul dintre modelele de lux ale brandului și a împărțit o serie de componente cu frații săi mai sportivi. Deși Golf și Tiguan vor continua, pentru Touareg nu e prevăzut un succesor direct.

În paralel, Volkswagen renunță și la ID.5, versiunea coupe a modelului ID.4. Lansat relativ recent, în 2021, ID.5 nu a reușit să atragă suficient public, iar producția va fi oprită până în 2027. Popularitatea ID.4 pare să fi fost un factor decisiv aici.

În locul acestor modele, VW își orientează atenția către segmentul de masă. ID.2 (posibil denumit ID.Polo) e programat pentru 2026, urmat de o versiune SUV. Un alt model, ID.1, ar urma să apară în 2027. Acestea fac parte dintr-o strategie de extindere a ofertei electrice accesibile.

Tot în plan este și un monovolum electric menit să înlocuiască Touran-ul, cunoscut momentan sub numele „Mini Buzz”. Deocamdată, proiectul pare să fie în așteptare, mai ales din cauza intențiilor Skoda de a dezvolta un model similar.

Volkswagen rămâne puternic pe piața locală – cu opt dintre cele mai vândute zece vehicule electrice în Germania în prima jumătate a lui 2025 – dar la nivel global, compania încearcă să recupereze teren. Noile modele entry-level ar putea fi cheia.