Absolut nimeni din industria jocurilor video nu se aștepta ca ieri, 18 ianuarie, să aibă loc una dintre cele mai importante mișcări din istoria divertismentului. Microsoft a anunțat achiziționarea Activision Blizzard, unul dintre cei mai mari editori de jocuri video din lume, pentru 68,7 miliarde de dolari. Evident, publicul are multe întrebări despre care va fi viitorul francizelor precum Call of Duty odată ce achiziția va fi finalizată.

Printre întrebările care rezonează cel mai mult în acest moment sunt următoarele: Jocurile Call of Duty vor fi exclusive pentru consolele Xbox și PC? Va rămâne PlayStation fără cel mai popular First Person Shooter din industrie? Este normal să apară aceste întrebări, mai ales că vorbim de un joc care distribuie anual milioane de exemplare. Cu toate acestea, jucătorii PlayStation pot sta liniștiți – deocamdată.

Phil Spencer, directorul executiv de la Xbox, a raspuns catre Bloomberg pentru a înlătura îndoielile și pentru a transmite liniștirea: „……jucătorilor care se bucură de jocurile Activision Blizzard pe platforma Sony: nu este intenția noastră să îndepărtam comunitățile de acea platformă. Și rămânem angajați în acest sens.”

Un purtător de cuvânt de la Microsoft a emis această declarație: „Jocurile Activision Blizzard există astăzi pe o varietate de platforme și intenționăm să continuăm să sprijinim aceste comunități în viitor. Achiziția se referă la creșterea disponibilității conținutului Activision.” Blizzard pe mai multe platforme, inclusiv mobil.”

Call of Duty pe Xbox Game Pass este adevăratul hit pe masă

Desi Microsoft nu a mentionat in mod specific Call of Duty, se intuieste ca jocurile acestei francize ar putea continua sa vada lumina pe consolele Sony. De ce? Pentru că FPS-ul Activision are o comunitate masivă pe consolele PlayStation. Dacă titlurile Call of Duty devin exclusive, Microsoft ar contrazice cuvintele lor.

Sincer să fiu, cei de la Redmond nu au nevoie să transforme Call of Duty într-o franciza exclusivă pentru ca achiziția lor să fie profitabilă. Ei pot continua să facă profituri considerabile din vânzarea de jocuri pe PlayStation și, în același timp, să atragă noi jucători pe platforma lor, deoarece noul Call of Duty, poate din 2023, va ajunge cu siguranță pe Xbox Game Pass încă din prima zi. Acesta din urmă este ceea ce ar trebui să-l preocupe cu adevărat pe Sony, cu atât mai mult când se zvonește că lansarea propriului serviciu va concura cu Xbox Game Pass.

Cazul Overwatch, Diablo , World of Warcraft, Starcraft și Crash Bandicoot, pentru a numi câteva francize, va fi diferit. Aici ne-am putea obișnui cu ideea unei strategii exclusive de îndată ce organele de reglementare dau undă verde achiziției.