Daca urmeaza sa pleci intr-o vacanta exotica si abia astepti sa iti impartasesti momentele cu prietenii de pe instagram, incarcand cele mai reusite fotografii, nu uita sa pui in bagaj cele mai fierbinti costume de baie.

Chiar daca nu ai un trup perfect, asta nu ar trebui sa te impiedice sa pozezi in ipostaze fierbinti, mai ceva ca un model international. Daca pana acum te lasai sarutata doar de soare si de apa marii, a venit timpul sa lasi aparatul de fotografiat sa se „indragosteasca” de pielea ta bronzata si stralucitoare! Si pentru asta ai nevoie de cateva costume de baie sexy si de putina imaginatie pentru a-ti imortaliza frumusetea. Iata propunerile noastre!

Deux-pieces colorat

Daca vrei sa iesi din tipare si sa ai parte de cele mai frumoase fotografii la malul marii, alege costume de baie colorate de la VeeShop.ro si etaleaza-ti formele feminine. Poarta un deux-pieces fermecator care sa iti puna in evidenta rotunjimile si adopta o pozitie de femeie sexy.

Foloseste-te de decupaje indraznete, decolteuri in V, barete senzuale sau orice alt accesoriu care iese in evidenta la sedinta foto de pe plaja. Alege culorile care se potrivesc perfect cu nuanta parului tau si a pielii si nu te sfii sa arati o imagine de femeie provocatoare. Te poti folosi si de obiectele pe care le gasesti pe plaja pe post de recuzita pentru a crea un decor desprins din filme.

Flori

Nuantele pastelate si florile supradimensionate iti vor imbraca trupul fin intr-o aura de feminitate. Poarta costume de baie cu volanase si decupaje romantice, care te vor transforma intr-o Eva moderna si plina de senzualitate pe instagram. Nu te sfii sa alegi modele ceva mai indraznete, cu taieturi curajoase, care iti vor lasa la vedere mai multa piele decat de obicei.

Eleganta intr-un costum de baie intreg

Se poarta din ce in ce mai mult modele de costume de baie intregi si asta nu doar pentru ca acestea reusesc sa ascunda foarte bine micile imperfectiuni, ci si pentru ca le ofera un aer sofisticat tuturor reprezentantelor sexului frumos.

Daca vrei sa ai cel mai sexy pictorial cu tematica exotica, alege costume de baie cu printuri tropicale sau florale si joaca-te cu contrastul de culori. Adopta o atitudine de fotomodel si incearca sa stai pe varfuri pentru a parea mai supla si mai inalta. Nu uita sa zambesti intotdeauna, deoarece expresivitatea chipului te va face sa fii mai cuceritoare ca oricand in fata admiratorilor.

Schimba decorul daca porti acelasi costum de baie

Nu ne permitem sa avem cate un costum de baie diferit pentru fiecare fotografie pe plaja. Dar in acest caz, poti sa incerci un truc simplu. Nu vrei ca pozele tale sa fie similare, de aceea ar trebui sa schimbi fundalul ori de cate ori iti faci o fotografie noua in acelasi costum. De exemplu, alege o stanca interesanta daca ultima fotografie a fost cu asfintitul in fundal.

Ascunde defectele

E simplu sa ascunzi defectele, chiar si de cel mai performant aparat de fotografiat, daca stii cum sa stai atunci cand iti imortalizezi frumusetea in costume de baie. Spre exemplu, daca ai coapsele prea „pline”, alege sa pozezi asezata, aplecata usor spre camera, cu o mana sub barbie. De asemenea, daca iti doresti o talie mai mica, tine mainile pe bazin, cu degetele indreptate in fata sau chiar strange putin talia intre palme.

Dupa cum vezi, nu e atat de greu sa pozezi mai ceva ca o celebritate! Ai nevoie de putina inspiratie, de cele mai frumoase si senzuale costume de baie si un aparat foto care sa te indrageasca cu adevarat!