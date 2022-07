Vrei sa beneficiezi de servicii SEO? Iata cum le poti intelege mai bine!

Marketing-ul traditional este un lucru, iar cel digital este unul complet diferit. Tocmai de aceea, majoritatea persoanelor care beneficiaza sau vor sa beneficieze de servicii SEO tin mortis sa invete cat mai multe despre acest aspect al marketing-ului digital. In functie de agentia de marketing aleasa de acestia, invatarea de noi lucruri nu este mereu usoara.

Mereu poti da peste termeni complicati care nu iti sunt explicati sau peste jargonul marketerului, dupa cum s-ar spune. Ei bine, acest articol are rolul de a-ti explica, pe scurt, cateva aspecte ale SEO!

Continutul si strategia on-page reprezinta doar 25% din SEO

Evident, acest raport nu este unul precis, ci se poate traduce prin faptul ca SEO on-page reprezinta numai una dintre cele 4 etape decisive pentru succesul in canalul organic. Mai exact, analiza facuta de experti, clasificarea paginilor pe cuvinte cheie si imbunatatirea calitatii continutului website-ului tau te ajuta doar in procent de 25% cand vine vorba de pozitionarea in rezultatele cautarii si, in special, obtinerea conversiilor.

Totusi, acest lucru nu trebuie sa te duca cu gandul la concentrarea doar pe off-page. Celelalte doua etape sunt, de asemenea, extrem de importante. Este vorba despre analiza tehnica (si corectarea erorilor) si analiza experientei utilizatorilor.

Cate cuvinte trebuie sa aiba, in medie, o pagina?

Din nou, analizele si statisticile sunt cartea de capatai a oricarui expert SEO sau persoana care doreste sa invete mai multe despre servicii SEO. Acestea doua te ajuta si sa determini cate cuvinte ar trebui sa aiba paginile website-ului tau.

Conform statisticilor, paginile care sunt pozitionate printre primele rezultate Google au, in medie, aproximativ 1500 cuvinte. Ce inseamna acest lucru?

Acest lucru evidentiaza faptul ca motoarelor de cautare le place continutul detaliat, creat pentru a informa, in defavoarea celui scurt, creat exclusiv pentru a vinde.

Peste 50% din utilizatorii de internet descopera afaceri si produse pe telefonul mobil

In ziua de astazi, marea majoritate a utilizatorilor de internet navigheaza mai mult pe mobil decat pe PC. Astfel, ar trebui sa eviti acele servicii SEO care nu iti ofera oportunitatea de imbunatatire a variantei de mobil a site-ului tau. Pierzi foarte mult – la orice capitol – atunci cand paginile tale nu sunt optimizate corespunzator pentru platformele mobile.

Totodata, nu uita cat de usor este acum sa faci o plata online prin intermediul aplicatiilor de conectare a cardurilor de credit, conturilor bancare si asa mai departe. Chiar si pe mobil, utilizatorului ii ia cel mult cateva minute pentru a finaliza o comanda. Astfel, acesta este un mediu care nu trebuie ignorat nicidecum!

Rezultatele organice sunt preferate de utilizatori

Probabil ai observat cu primele 3-4 – uneori mai multe – rezultate din cautarile Google sunt dominate de reclame, rezultate platite, Google Maps si asa mai departe. Vestea buna pentru tine este ca acestea sunt deseori ignorate de catre utilizator. Acest lucru trebuie luat in calcul si in cadrul unei strategii parte a unor servicii SEO.

Utilizatorii care sunt in cautarea unui produs despre care au informatii/detalii vor sari peste rezultatele platite, direct catre cele organice. Acestea din urma sunt deseori preferate atunci cand utilizatorul este in cautarea unui produs nou, despre care nu stie multe informatii – caz in care prefera primul link pentru a se familiariza, nu neaparat pentru a face o achizitie.

