Vrei sa-ti deschizi o AFACERE in mediul online? Iata 4 PASI usor de parcurs!

Pandemia de Covid-19 a provocat numeroase pagube economiei mondiale, dar in acelasi timp a deschis calea spre succes a unor intreprinzatori. Domeniul care a cunoscut cea mai mare crestere economica in anul 2020 in Romania a fost cel al comertului online, acesta inregistrand cifre insemnate in privinta volumului de vanzari si a numarului de afaceri nou aparute.

Cu toate acestea, comertul online romanesc este inca nedezvoltat, prevazandu-se pentru anii viitori o crestere continua in aceasta privinta. Chiar daca pandemia se va sfarsi la un moment dat, romanii care au deprins gustul cumparaturilor online cu siguranta nu se vor intoarce la vechile obisnuinte si vor continua sa-si procure cele necesare din intimitatea casei, cu ajutorul computerului sau al telefonului personal. Asadar, anul 2020 este un moment propice pentru cei care vor sa faca primii pasi intr-un domeniu ce poate fi foarte profitabil.

Iata 4 PASI pentru a-ti deschide o afacere de succes in mediul ONLINE!

Internetul a incetat demult sa fie o exceptie in casele romanilor, tehnologia fiind din ce in ce mai accesibila si mai usor de folosit. Deschiderea unei afaceri in mediul online nu face exceptie. De exemplu, un magazin care activeaza pe Internet poate fi pus in miscare in doar cateva zile, fara cheltuieli imense, prin parcurgerea unor pasi simpli.

Alegerea domeniului in care va activa afacerea este esentiala. Pentru incepatori este recomandat sa deschida un magazin de nisa, care sa ofere produse deosebite, mai greu de gasit in oferta altor comercianti. Desi poate parea atractiv sa se ofere spre vanzare electronice sau haine, totusi acest lucru este dificil din cauza concurentei acerbe si a imposibilitatii oferirii unor preturi mai mici decat cele ale marilor lanturi de magazine; Realizarea unui site de e-commerce este facila, pentru ca exista firme care il pun la dispozitie gata facut pentru cei care nu se pricep. Persoanele care au cunostinte in domeniul informaticii pot sa-si implementeze singure ideea si sa o transforme intr-un magazin de succes prin alegerea de gazduire web la BTStelecom.ro a site-ului unde va fi prezentata oferta catre potentialii clienti; Se stie ca reclama este sufletul comertului fizic sau online. Asta inseamna ca publicitatea nu trebuie sa fie neglijata pentru a avea succesul dorit. Campaniile din social media au cele mai multe sanse sa ajunga direct la consumator, dar nu trebuie pierduta din vedere nici posibilitatea de a apela la o firma de SEO, cu ajutorul careia magazinul va aparea cat mai sus in raspunsurile la cautarile de pe Internet; De asemenea, este important ca produsele comandate sa ajunga cat mai rapid si in regula la clienti. De aceea, semnarea unui contract de colaborare cu o firma de curierat este obligatorie pentru a nu aparea probleme in aceasta privinta. Trebuie tinut cont de volumul de vanzari si de locurile unde vor ajunge produsele, de aceea, in aceasta privinta este recomandata folosirea unei companii de livrari care ofera servicii de calitate, la preturi accesibile.

In concluzie, magazinele online au sanse mari de a se dezvolta semnificativ in anii urmatori. Nu trebuie uitat ca cel mai bogat om din lume a pornit in domeniul afacerilor de la un mic magazin online ce oferea carti cititorilor.

Surse foto: shutterstock.com