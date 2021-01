Așteptarea a luat sfârșit iar WandaVision online subtitrat și-a făcut apariția ca fiind primul din universul MCU după lansarea lui Spider-Man: Far from Home. Însă, acesta nu e doar un simplu serial, ci unul care are recenzii foarte bune. Văzând doar primele două episoade, pot zice că merită iar datorită acestui fapt, în acest articol vom discuta despre cum sunt programate să apară episoadele și unde pot fi vizionate.

Creată de Jac Schaffer și regizată de Matt Shakman, seria este una destul de misterioasă în acest moment. Conform descrierii sale, WandaVision este “un amestec între televiziune clasică și Universul Cinematografic Marvel”. Ca personaje principale avem pe Elizabeth Olsen care o joacă pe Wanda și pe Paul Bettany care îl joacă pe Vision (ce se întoarce în circumstanțe necunoscute deoarece ultima dată acesta era mort).

Chiar dacă Wanda și Vision au jucat în Avengers și Captain America (filme care au fost lansate în cinematografe), WandaVision subtitrat online nu va fi disponibil pe marele ecrane, ci pe Disney+. Dacă nu sunteți familiarizat cu acest serviciu de streaming, puteți consulta acest articol.

Unde se poate vedea WandaVision Online Subtitrat

Chiar dacă multe producții MCU vor continua să fie disponibile în cinematografe, WandaVision va fi difuzat exclusiv pe Disney+. În cazul în care aveți deja un cont pe această platformă, aici este pagina oficială destinată seriei. Dar dacă doriți să vizionați WandaVision online subtitrat pe alte site-uri gratuit, nu vă faceți griji, puteți accesa Google întrucât doar printr-o simplă căutare veți vedea că sunt o mulțime de surse listate de către acest motor de căutare pe care le puteți accesa.

Câte episoade are WandaVision online subtitrat și cât sunt de lungi

Până în prezent, WandaVision a fost confirmat doar pentru un sezon, care va avea 9 episoade. Primele două episoade au avut premiera în ziua lansării (15 ianuarie), iar restul vor apărea săptămânal.

Episoadele WandaVision online subtitrat nu au o lungime fixă, iar producătorul de filme Kevin Feige a confirmat recent că Marvel va adopta această abordare pe tot parcursul seriei. Dacă până acum primele două episoade au avut circa 30 de minute, ne putem aștepta ca și celelalte să respecte același format sau chiar să fie mai scurte până în 25 de minute.

Iată lista cu data apariției fiecărui episod din WandaVision subtitrat online:

Episodul 1: 15 ianuarie

15 ianuarie Episodul 2: 15 ianuarie

15 ianuarie Episodul 3: 22 ianuarie

22 ianuarie Episodul 4: 29 ianuarie

29 ianuarie Episodul 5: 5 februarie

5 februarie Episodul 6: 12 februarie

12 februarie Episodul 7: 19 februarie

19 februarie Episodul 8: 26 februarie

26 februarie Episodul 9: 5 martie

Vezi trailerul mai jos: