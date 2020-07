Warrior Nun sezonul 1 – povestea adevarata din spatele serialului Netflix

Sezonul 1 al serialului Warrior Nun este deja disponibil pe Netflix. Serialul este o adaptare a benzilor desenate apartinand lui Ben Dunn, aparute intre anii 1994-2005. Insa, ceea ce nu stiu multi este ca scenaristii s-au inspirat in egala masura dintr-o poveste adevarata, veche de mai bine de 26 de ani. Despre ce este vorba ? Despre povestea fraternitatii Notre Dame.

Serialul Warrior Nun este o creatie originala Netflix insa, ceea ce nu stiai este ca este inspirata din povestea calugaritelor din cadrul Fraternitatii Notre Dame, despre care s-a scris un articol in New York Times in 1994. Te tenteaza o mica calatorie in trecut ? Acest ordin a fost creat in urma cu 46 de ani de catre episcopul Jean-Marie Roget Kozik, cu 60 de calugarite si 30 de preoti. Printre membri se numara 6 surori care oficiaza pentru saracii din cartierul Harlem : hranesc numai putin de 300 de persoane defavorizate pe zi. Pe vremuri, acest loc era destul de periculos, mai putin frecventat. Drept urmare, calugaritele decid sa invete artele martiale in 1991. Sunt formate de catre sora Marie Chantal care detinea centura neagra in judo. 20 de ani mai tarziu, acest ordin inca mai exista.