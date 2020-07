WatchMeGo, un ceas inteligent pentru copii

Ai un copil si vrei sa fii mai linistit, sa stii unde se afla in orice moment? Ei bine, afla ca operatorul american Sprint propune acest tip de ceasuri si cel mai recent model este botezat WatchMeGo.

Este adevarat ca acest tip de produs nu este chiar o noutate pe piata. Un smartwatch dedicat copiilor exista deja pe piata. Spre exemplu, Spacetalk, un smartwatch propus de un operator australian sau TickTalk 3, dotat cu o cartela SIM. Insa, acest tip de dispozitiv reprezinta o premiera pentru operatorul american Sprint care spera astfel sa atraga un numar si mai mare de clienti. In special in randul parintilor spera sa dea lovitura. Designul acestui smartwatch este unul clasic. Nu exista un ecran conectat cu mai multe aplicatii posibile. Doar un ecran care afiseaza ora. Cu toate acestea, ceasul este dotat cu o cartela SIM, cu GPS si cu butoane de tipul Alert sau Panic. Acest buton ii va preveni imediat pe parinti in cazul in care se intampla ceva cu copilul.

Acest smartwatch nu mizeaza in mod special pe tehnologie, este mai degraba interesat de siguranta copilului. Ceasul, disponibil in mai multe variante de culori este certificat IP67. Ceea ce il face rezistent la praf si la ploaie.