Waze renunță la telefoanele vechi: următoarea actualizare cere Android 10 sau mai nou

Waze, aplicația de navigație folosită zilnic de milioane de șoferi, se pregătește să ridice cerințele minime de sistem. Versiunea aflată în testare solicită Android 10 în sus, ceea ce înseamnă că telefoanele cu Android 9 sau mai vechi ies din lista de compatibilitate. Informația nu vine dintr-un anunț public complet, ci din notificări primite de testeri beta, distribuite ulterior pe rețele sociale precum Reddit. Mesajele indică finalul suportului pentru Android 9, însă fără un calendar precis. Pentru moment, utilizatorii obișnuiți nu sunt afectați.

Decizia are o logică tehnică simplă. Noua versiune de Waze se bazează pe funcții ale sistemului de operare pe care telefoanele mai vechi nu le au. Când o aplicație își mută pragul minim de la un Android vechi la unul mai nou, urmărește de regulă două obiective: să livreze funcții mai moderne și să reducă riscurile de securitate care rămân nerezolvate pe platformele depășite. Nu este un caz izolat în industrie. Pe măsură ce API-urile evoluează, multe aplicații taie din când în când legăturile cu versiunile vechi de Android, tocmai pentru a nu rămâne blocate în trecut.

Pentru utilizator, impactul e foarte concret. Dacă ai rămas pe Android 8 sau 9, există câteva scenarii probabile. Waze poate înceta să mai pornească după lansarea oficială a update-ului sau poate rula cu erori persistente pe care nu le va mai repara nimeni. Pe deasupra, un telefon rămas fără actualizări de sistem e un magnet pentru vulnerabilități, iar aplicațiile de navigație gestionează date sensibile, de la trasee până la istoricul deplasărilor. Cu alte cuvinte, chiar dacă aplicația încă pornește, experiența poate deveni instabilă și mai puțin sigură.

Pentru publicul din România, unde Waze e nelipsit din mașinile navetiștilor și ale șoferilor de weekend, discuția trece dincolo de tehnicalități. Dacă te bazezi pe aplicație pentru a evita ambuteiajele și radarele, un telefon vechi poate însemna minute bune pierdute în trafic exact când ai nevoie de cele mai actuale rerutări. Iar dacă smartphone-ul tău nu mai primește de mult actualizări, decizia Waze doar pune reflectorul pe o realitate inevitabilă: ecosistemul Android se mișcă înainte, iar dezvoltatorii nu pot menține la infinit compatibilitatea cu generații apuse.

Ce e de făcut dacă nu poți face upgrade de telefon chiar acum. Soluția de avarie este să treci temporar pe o alternativă încă funcțională pe dispozitivul tău, cum ar fi Google Maps. Nu vei avea toate particularitățile Waze, dar poți evita blocajele critice. Totuși, dacă depinzi de navigație la drum lung, varianta sănătoasă rămâne un smartphone mai nou care rulează Android 10 sau o versiune mai recentă. E o investiție care nu ține doar de Waze, ci și de restul aplicațiilor esențiale, ce vor urma în timp aceeași direcție.

Pe scurt, Waze ridică ștacheta și lasă în urmă telefoanele cu Android 9 și mai vechi. Nu există încă o dată oficială pentru tăierea completă a suportului, dar semnalele din beta sunt clare. Dacă ești în acest lot, pregătește un plan: fie migrezi pe un dispozitiv compatibil, fie folosești temporar o alternativă. Important este să nu rămâi fără un instrument de navigație fiabil atunci când chiar contează.