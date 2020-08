Wear OS: actualizarea de toamna va accelera smartwatch-ul tau

Google va propune o actualizare OTA pentru Wear OS in aceasta toamna. Acest update are drept scop livrarea unei rapiditati de executie crescute, o interfata noua pentru meteo, un control mai bun si o rezistenta mai mare la apa.

Ai achizitionat recent un ceas sub Wear OS? Google pregateste o noua actualizare OTA (over the air) pentru aceasta toamna. Principalul aport al acestei actualizari sunt optimizari la toate nivelele. Lansarea aplicatiilor va fi cu 20% mai rapida.

Pe langa asta, Wear OS adauga compatibilitatea cu ultimele procesoare Snapdragon Wear 4100 si 4100+.

Aplicatiile se vor lansa cu 20% mai rapid pe smartwatch.Dincolo de o executare mai rapida, Google va propune un proces de imperechiere simplificat. In ceea ce priveste interfata, exista in egala masura noutati. Primul update mai degraba simpatic se afla in legatura directa cu perioada: la fel ca Apple Watch, ceasul va detecta de acum inainte atunci cand urmeaza sa te speli pe maini.

Google ar trebui sa lanseze in egala masura controale mai intuitive pentru a naviga pe interfata, ar trebui sa existe astfel de controale si pentru dezvolatori. Putin mai tarziu anul acesta Google va activa o interfata noua pentru meteo cu o prezentare mai clara si alerte pentru ca vremea sa nu te mai ia prin surpindere.