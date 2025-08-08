Wednesday: restul sezonului 2 sosește pe 3 septembrie

Netflix a lansat pe 6 august primele patru episoade din sezonul 2 al serialului Wednesday, dar – surpriză pentru unii fani – povestea e împărțită: doar jumătate din sezon e disponibilă acum, restul urmând să apară pe 3 septembrie.

Se pare că decizia n-a venit de la creator. Alfred Gough spune, într-un interviu pentru Forbes, că a fost o hotărâre luată de conducerea Netflix, nu o propunere a echipei creative. Totuși, Gough a acceptat ideea și a profitat de ea: faptul că știa dinainte că sezonul va fi împărțit i-a permis să regândească structura – episodul 4 încheie cu un cliffhanger major, dar, spune el, primele patru episoade oferă și niște răspunsuri, astfel încât publicul să nu rămână complet în aer până la final.

Când va fi lansată partea a 2-a a sezonului 2 din Wednesday? Pe 3 septembrie.

Conform declarațiilor lui Gough: separarea a dat voie să fie „jucată” mai mult cu povestea, să fie plasate momente de impact la jumătatea sezonului și, în același timp, să se ofere audienței câteva clarificări timpurii despre identitatea antagonistului (Aviary). Deci nu e vorba doar de un artificiu comercial – cel puțin nu exclusiv – ci și de un compromis dintre planificarea de streaming și intențiile povestirii.

Netflix nu e la prima împărțire de genul acesta. Sursa menționează și alte titluri care au mers pe aceeași cale – Cobra Kai (ultimul sezon în trei părți) și Stranger Things, care, conform informațiilor din sursă, va reveni tot fragmentat în noiembrie. Așa că modelul nu e singular; e o practică deja folosită, care pare să servească atât nevoilor platformei, cât și ritmului narativ dorit de creatori.

Cele patru episoade rămase din sezonul 2 apar pe 3 septembrie. Și, important pentru fani: Netflix a reînnoit serialul pentru un sezon 3 – însă, deocamdată, nu se știe când va fi lansat.

Nu e clar dacă publicul va prefera această structură pe termen lung. Uniți de curiozitate sau frustrați de pauze, spectatorii vor decide – iar până atunci, cliffhanger-ul din episodul 4 face treaba pentru care a fost gândit: te lasă cu întrebări, dar nu complet dezorientat.