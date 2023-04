Western Digital a fost piratat

Sectorul tehnologiei avansează constant odată cu sosirea unor inovații impresionante. Totuși, activitatea utilizatorilor declanșează adesea campanii de hackeri la scară largă. Aplicațiile mobile pot fi foarte utile, dar prezintă și riscuri mari. Experții vă sfătuiesc în mod constant să aveți grijă când navigați online.

Marile companii din sectorul IT au căzut și ele pradă hackerilor, care vizează din ce în ce mai mult virușii ransomware. Acum li se alătură Western Digital (WD), un producător de top de sisteme de stocare a informațiilor. Într-o declarație oficială, WD a confirmat despre accesul neautorizat la sistemele sale informatice.

Incidentul în sine datează din 26 martie, când o sursă externă a reușit să pătrundă în serverele Western Digital. Ancheta este în derulare, ceea ce ar trebui să clarifice motivele încălcării securității. Accesul la unele dintre serviciile companiei a fost temporar suspendat, informează xda-developers.

Rămâne de văzut cum hackerii au ocolit securitatea computerelor și au furat informații confidențiale de pe serverele companiei. Western Digital își informează clienții că pot apărea probleme și întreruperi în funcționarea unora dintre serviciile lor în zilele următoare. Unii utilizatori s-au plâns deja că nu pot accesa My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS5, SanDisk ibi și SanDisk Ixpand Wireless Charger.

Este dificil să sugerăm amploarea atacului și ce date sunt afectate până când vom primi confirmarea oficială de la WD.