Informatia precum ca Westworld va avea sezonul 4, vine de la Variety, o revista americana foarte populara.

Daca va plac serialele SF cu niste fantezie piperata pe deasupra, nu cred ca nu ati auzit de Westworld, daca v-ati uitat, astept o parere la rubrica de comentarii, daca nu, dati o fuga si uitati-va, veti avea ceva content de vazut, si din punctul meu de vedere, continut de calitate.

Pentru cine este in ca in ceata, Westworld are 3 sezoane in momentul de fata, ultimul fiind in ca in derulare, inca din primul sezon este vorba despre un parc de distractii cu oameni mai mult roboti ce au menirea sa satisfaca si cele mai negre ganduri si fantezii a celor mai bogati oameni.

Mai multe despre acest serial nu am sa dezvalui, trebuie doar sa il vedeti. Sursa citata nu ofera mai multe informatii despre serial, trebuie doar sa asteptam si un anunt oficial, totusi sunt sanse extrem de mari sa avem sezonul 4.

Lansarea sezonului 4 ar trebui programata in 2022, daca ne uitam la istoricul lansarilor anterioare.