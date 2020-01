O data cu 2020, WhatsApp dark mode a fost lansat intr-o versiune beta, insa cu ajutorul acestui articol oricine va putea avea acces la modul intunecat pe wapp. Tot ce trebuie sa faci este sa urmaresti tutorialul de mai jos. Va vom oferi un tutorial scris oferit de catre echipa GEEKI si un tutorial video facut de un youtuber.

Pentru inceput este de la sine inteles ca o data cu acest update la versiunea beta, deja nu mai sunt locuri pentru persoane in momentul de fata pentru a se inscrie in program. Totusi exista posibilitatea ca deja sa aveti acest feature si sa folositi deja versiunea beta.

Potrivit informatiilor update-urile beta au inceput inca de acum cateva saptamani, asa ca va fi foarte simplu sa gasim o cale cat mai buna si sigura pentru a avea acces la dark mode pe WhatsApp.

Vom avea doua variante pentru WhatsApp dark mode, una pe cale oficiala iar alta cu un apk descarcat de pe internet. In acest articol am sa le arat pe amandoua, vom incepe cu varianta oficiala apoi vom continua cu una mai putin agreata de catre producatori.

Cum activezi WhatsApp dark mode in mod oficial?

Pentru inceput, stergem aplicatia deja existenta in telefon, in cazul in care nu aveti versiunea beta. Daca o aveti deja instalata, sariti la pasul 4. Trebuie sa descarcam versiunea beta a serviciului de mesagerie. O puteti face de aici. Dupa descarcare, trebuie sa instalam aplicatia. Intrati in aplicatie si accesati sectiunea SETARI, apoi selectam Conversatii si dintre toate obtiunile gasite aici selectam „Tema„. De aici avem 3 variante, alegeti „Intunacata” si apoi OK.

De asemenea acesta este tutorialul in care aveti acces la aplicatia beta, in cazul in care nu aveti acces la aceasta aplicatie va fi extrem de usor si cu o varianta cu un apk de pe internet.

Cum instalezi WhatsApp Beta dintr-un apk neoficial?

Ne-am gadit si la cei ce nu au acces la Beta-ul aplicatiei wapp, asa ca iti vom explica mai jos ce trebuie sa faci.

Descarca aplicatia beta de aici. Dupa descarcarea acesti aplicatii, urmariti pasi de mai sus, numerotati de la 1 pana la 5, exceptand punctul 2.

Va trebui sa aveti acum dark mode activat, din cazul in care aveti nevoie de ajutor, va rugam sa ne spuneti la rubrica de comentarii. De asemenea daca doresti sa afli mai multe despre Dark Mode si pe Instragram puteti intra pe acest articol.