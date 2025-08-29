WhatsApp introduce scrierea automată a mesajelor cu AI: utilă, dar sub controlul tău

WhatsApp testează o nouă funcție bazată pe inteligență artificială, numită „Writing Help”, care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a genera mesaje automat, în funcție de tonul dorit: profesional, amuzant sau empatic. Totul e gândit pentru a simplifica comunicarea, mai ales în contexte în care contează modul în care te exprimi, nu doar conținutul.

Noua opțiune apare discret, sub forma unui mic stilou în câmpul de scriere, și poate fi activată doar la cerere. Nu e impusă și nici nu intră peste obiceiurile de utilizare. Din start, WhatsApp a decis să o țină dezactivată, o decizie în ton cu preocupările recente legate de confidențialitate și controlul utilizatorului.

Tehnologia din spate, numită „Private Processing”, e menită să garanteze că nici WhatsApp, nici Meta nu pot vedea ce mesaje scrii sau ce sugestii îți generează AI-ul. Sistemul a fost testat și verificat de organizații independente, printre care NCC Group și Trail of Bits, două nume cu greutate când vine vorba de securitate informatică. Astfel, WhatsApp încearcă să preîntâmpine orice îngrijorare cu privire la intimitatea conversațiilor, un subiect sensibil mai ales în Europa și implicit și în România.

Comparativ cu Apple, care tocmai a anunțat integrarea AI în iOS sub numele „Apple Intelligence”, sau cu Microsoft, care duce totul spre zona enterprise cu Copilot, WhatsApp adoptă o abordare mai soft, mai discretă. Oferă un ajutor care nu schimbă regulile jocului, dar poate ușura viața celor care scriu des, fie că vorbim de clienți, colegi sau chiar rude mai puțin apropiate.

Pentru utilizatorii din România, funcția poate avea un impact interesant mai ales în comunicarea profesională prin WhatsApp, care a devenit tot mai frecventă în ultimii ani. Să poți formula rapid un mesaj politicos, clar și la obiect, fără să pierzi timp cu formulări rigide, poate însemna mai mult decât comoditate — poate chiar evita o situație stânjenitoare.

Rămâne de văzut când va fi disponibilă și pentru limba română. Deocamdată, funcția este lansată în limba engleză și doar în câteva regiuni, dar planurile de extindere sunt clare. E o mișcare care arată că WhatsApp nu vrea doar să țină pasul cu AI-ul, ci să-l integreze într-un mod în care să nu-i sperie pe utilizatori. Iar pentru un serviciu cu peste două miliarde de conturi active, asta înseamnă ceva.