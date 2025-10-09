WhatsApp trece la Liquid Glass pe iOS 26: noua interfață ajunge treptat pe iPhone

WhatsApp începe să afișeze pe iPhone o interfață adaptată designului Liquid Glass al Apple. Schimbarea debutează pentru un număr limitat de utilizatori și ajunge treptat pe dispozitive cu iOS 26.

Unii utilizatori WhatsApp au început să vadă pe iPhone o interfață reîmprospătată care adoptă limbajul de design Liquid Glass al Apple. Este una dintre cele mai mari schimbări vizuale de până acum.

WhatsApp își reînnoiește complet interfața pe dispozitivele care rulează iOS 26. Deși Meta nu a confirmat oficial, mai mulți utilizatori o văd deja după instalarea celei mai recente actualizări beta.

Cea mai vizibilă noutate în captura de ecran din aplicația beta este bara de file, acum cu o textură translucidă, stratificată. Aceasta reflectă tema Liquid Glass, reacționând la culorile de fundal și la mișcare.

Pe rețelele sociale, au apărut multiple capturi de ecran care arată interfața reproiectată pentru iPhone, semn că funcția nu e limitată strict la versiuni beta. Lansarea este graduală, nu toată lumea o primește în același timp.

WhatsApp for iOS 26: an alternative dark mode style for the Liquid Glass Interface https://t.co/A83NKlrZcq pic.twitter.com/qeXWeVIA9F — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 5, 2025

Conform WABetaInfo, testarea compatibilității cu Liquid Glass a început pe canalul beta luna trecută, iar versiunea publică actuală extinde accesul către un grup mai larg. WhatsApp preferă implementări treptate pentru a evita erori extinse sau conflicte pe partea de server.

Designul Liquid Glass va ajunge la și mai mulți utilizatori în următoarele săptămâni. Deocamdată, noul aspect transparent apare la cei care rulează versiunea 25.28.75 sau una puțin mai veche. Meta urmărește astfel să adopte direcția de design a Apple, păstrând în același timp familiaritatea și ușurința în utilizare. Rezultatul: o interfață mai curată și mai modernă pentru WhatsApp.