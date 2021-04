WhatsApp pregătește câteva actualizari majore, cum ar fi o versiune web independentă sau migrarea între dispozitive mult mai usoara si eficienta.

De la dezamăgirea de la începutul anului, WhatsApp pare să-și dubleze eforturile de a oferi funcțiile solicitate de utilizatorii săi și astfel să-i convingă să revină.

Potrivit site-ului specializat WaBetaInfo, serviciul de mesagerie se concentrează în prezent pe gestionarea simultană a mai multor dispozitive.

Una dintre problemele pe care WhatsApp trebuie să le rezolve este ce trebuie să facă dacă un utilizator Android migreaza pe un produs pe iOS sau invers. Din 2019, WhatsApp a interzis aplicațiile care oferă migrarea datelor între dispozitive.

