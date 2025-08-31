WhatsApp pregătește căutarea după nume de utilizator: conversații fără număr de telefon

WhatsApp lucrează la o schimbare pe care mulți au cerut-o de ani buni: posibilitatea de a găsi și contacta pe cineva după numele de utilizator, fără să mai ceri numărul de telefon. Mișcarea e firească într-o lume în care confidențialitatea cântărește tot mai mult, iar oamenii vor să-și păstreze controlul asupra datelor personale.

Funcția apare printr-un buton în fila Chat-uri și se folosește simplu: introduci numele de utilizator în bara de căutare, iar WhatsApp verifică în baza sa de date. Dacă există potriviri, persoana apare în rezultate și poți iniția rapid conversația, chiar dacă nu e salvată în agenda ta. Toate discuțiile – vechi și noi – rămân la grămadă în aceeași filă, deci nu schimbi felul în care folosești aplicația de zi cu zi.

Partea bună este că WhatsApp nu scapă din mână subiectul confidențialitate. Dacă fotografia de profil e setată la „Toată lumea”, atunci apare în rezultate; dacă utilizatorul a ales să o vadă doar anumite contacte, nu va fi afișată la căutare. Practic, funcția aduce mai multă flexibilitate la conectare, dar nu răstoarnă regulile de vizibilitate. În plus, nu e obligatoriu să-ți faci nume de utilizator: cine vrea poate rămâne la varianta clasică, cu număr de telefon.

Dincolo de mecanică, impactul e clar: bariera de intrare scade. Pentru cei care au contacte internaționale sau interacționează des cu persoane noi, e un plus mare să poți porni discuția doar cu un nume. Pentru publicul din România, unde multe interacțiuni noi apar în grupuri, comunități sau proiecte la distanță, faptul că nu mai trebuie să-ți expui numărul este un confort real. Nu toată lumea vrea să-și lase telefonul în mâinile oricui, iar această schimbare exact asta rezolvă – păstrezi accesul, nu și vulnerabilitatea.

Privind la ce avem acum, trecerea de la „îmi dai numărul?” la „care e userul tău?” e o evoluție naturală. E același serviciu, dar cu un strat în plus de control personal. Când nu vrei să fii la un mesaj distanță pentru oricine îți prinde numărul, un username ține ușa întredeschisă doar atât cât vrei tu.

WhatsApp spune că funcția va funcționa la nivel global, deci nu vorbim de o testare locală. Iar pentru cei care preferă status quo-ul, nimic nu se schimbă: poți continua exact ca până acum, doar cu numărul tău. Diferența este că, odată ce îți alegi un nume de utilizator, conectarea devine mai rapidă, mai curată și, până la urmă, mai sigură pentru viața privată.