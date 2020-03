WhatsApp testează o nouă caracteristică, care este foarte așteptată de către comunitate. Este funcția de a vă permite să utilizați același cont conectat simultan pe mai multe dispozitive. Noutatea a fost introdusă pentru prima dată în versiunea 2.20.110 a celor care fac parte din programul de testare Beta de mesagerie. Zvonurile anterioare indicau deja că instrumentul va aduce noutatea la un moment dat.

Conform site-ului WABetaInfo, funcția este destul de simplă de activat și vă permite să utilizați același profil WhatsApp simultan pe un telefon mobil și o tabletă, de exemplu – ceva foarte util pentru cei care folosesc aplicația pentru contacte de afaceri sau nu au baterie în unul dintre dispozitive, de exemplu.

Merită să ne amintim că nu este același lucru cu conectarea prin WhatsApp Web în browser, de exemplu, deoarece această caracteristică este doar o „emulație” a ecranului de mesagerie. În cazul în curs de dezvoltare, acesta este același cont activat în aplicație, precum rivalul Telegram. Formularul de autentificare trebuie să includă numărul de telefon înregistrat și un mesaj de confirmare.

Noutatea identificată în versiunea beta este un mesaj în partea de sus a unei noi conversații începute. Există un mesaj care vă anunță dacă un dispozitiv nou a fost adăugat sau eliminat din lista dispozitivelor autorizate și logate. Acest tip de avertizare este necesar, deoarece generează modificări ale cheilor de criptare ale platformei – și au fost deja identificate în urmă cu câteva zile în codul aplicației.

