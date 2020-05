Potrivit WABetaInfo , un portal specializat în noutățile versiunii WhatsApp , cel mai popular mesager din lume este de așteptat să introduca apelurile video cu până la 50 de persoane „în curând”. Funcția a fost reperată pe WhatsApp Web vineri (8) și, atunci când a fost accesată, redirecționează apelul video către Messenger Rooms.

În versiunea de test a lui WhatsApp Web la care a avut acces WABetaInfo , există două comenzi rapide pentru apeluri video: una se află în meniul de lângă butonul nou de mesaj, iar alta apare în meniul care se deschide când atingem o anume pictograma de trimise mesaje.

După accesarea funcției pe WhatsApp Web, apare o fereastră de introducere în Messenger Rooms, cu butonul pentru a continua apelul din cadrul noului serviciu. Este posibil să faceți apeluri video criptate, punct la punct, cu un contact Messenger selectat sau prin trimiterea unui link de acces către un invitat.

Potrivit Facebook, în sine, funcția va fi implementată în principal pe Facebook, Messenger și Facebook Dating . Apoi, trebuie să fie lansat pentru aplicația WhatsApp pentru Android și iOS.

Today, we shared a new way to feel directly connected with someone over video — and announced new product updates across @messenger @facebookapp @instagram @whatsapp @facebookgaming and @portalfacebook (🧵) pic.twitter.com/EeVoJMysC6

— Facebook (@Facebook) April 24, 2020