O caracteristică mult așteptată de utilizatorii WhatsApp ar putea fi pe punctul de a ajunge la cei care nu au abandonat instrumentul. Potrivit WABetaInfo, în această săptămână, apelurile video și audio au aterizat pe versiunea web a aplicației pentru câțiva oameni, iar tendința este ca aceștia să înceapă extinderea către un public din ce în ce mai mare.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare dezvăluie că pictogramele clasice deja prezente pe smartphone-uri au apărut și pe ecranele PC-urilor și Mac-urilor. Trebuie remarcat faptul că ambele au o etichetă „beta” pe ele, adică mai trebuie îmbunătățite.

@WABetaInfo this is a new feature for WhatsApp Web? (from Windows 10 app) pic.twitter.com/ntCO2VxJbU

— Guillermo Tomoyose (@tomyto) January 21, 2021